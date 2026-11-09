Mustafa Sarıgül soruşturmasında yetkisizlik kararı: Dosya Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki tahkikat dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" gibi suçlamalarla soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan dosyaya ilişkin yetkisizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yetkisizlik kararının ardından Sarıgül'ün dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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Ne olmuştu?

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 21 Ekim'de tutuklanan ve "etkin pişmanlık" yasasından faydalanarak ev hapsiyle tahliye edilen Emir Sarıgül'ün savcılık ifadeleri kısa süre önce basına yansımıştı. Soruşturmada “AW1G48PR” kod adıyla gizli tanık yapıldığı anlaşılan oğul Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet ve yolsuzluk çarkı kurduğunu öne sürmüştü.

Emir Sarıgül savcılıktaki sorgusunda; Tekfen Tower, Metrocity, Nurol Tower, Quasar ve Kanyon gibi İstanbul'un en lüks proje ve AVM'lerinin ruhsat ile imar işlemleri karşılığında milyonlarca dolar nakit para ve lüks daireler tahsil edildiğini, bu mülklerin emanetçiler üzerinden legalleştirildiğini ileri sürmüştü. Ayrıca Mustafa Sarıgül'ün, Erzincan milletvekili adayı olduğu dönemde Şişli Meslek Yüksekokulu Vakfı'nı adeta kendi seçim fonu olarak kullandığı, patronlara kesilen sahte faturalarla toplanan paraların dolaylı yoldan seçim hesabına aktarıldığı iddia edilmişti.

Söz konusu rüşvet ve kara para aklama ağının düzen siyasetine uzanan boyutu da Emir Sarıgül'ün ifadeleriyle tartışma yaratmıştı. Gizli tanık Sarıgül, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e atkı kutusunda elden 650 bin dolar nakit para ile yurt dışından binlerce sterlinlik viski getirdiğini öne sürmüştü.

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