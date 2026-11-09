Emir Sarıgül 'gizli tanık' oldu, babasının 'rüşvet çarkını' anlattı: AVM'ler, rezidanslar, dolarlar, viskiler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, 21 Ekim'de tutuklanan ve "etkin pişmanlık" yasasından faydalanarak ev hapsiyle tahliye edilen Emir Sarıgül'ün ifadeleri basına yansıdı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e atkı kutusunda 650 bin dolar ve binlerce sterlinlik viski verdiğini öne süren oğul Sarıgül'ün, soruşturma kapsamında “AW1G48PR” kod adıyla gizli tanık yapıldığı anlaşıldı.

Rüşvet çarkı iddiası: AVM'ler ve lüks rezidanslar

Hürriyet'ten Nedim Şener'in aktardığı ifadelere göre, Emir Sarıgül savcılıktaki sorgusunda babası Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemine dair bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiasında bulundu.

Daha önce babasının Sofu Altınbaş ile Kıbrıs'ta 12 milyon sterline arazi aldığını öne süren Sarıgül, bu kez imar ve ruhsat işlemleri karşılığında alındığını iddia ettiği gayrimenkulleri sıraladı.

Emir Sarıgül, babasının rüşvet karşılığı aldığı öne sürülen mülkleri legalleştirmek için önce Ali ve Serdar Altınbaş üzerine kaydettirdiğini, ardından kendi şirketlerine devrettiğini ileri sürdü. İfade tutanaklarına yansıyan iddialar şu şekilde sıralandı:

Tekfen Tower ve Bomonti: Büyükdere Caddesi'ndeki projenin yapımı karşılığında Mustafa Sarıgül'ün nakit para aldığı, ayrıca ödemenin bir kısmı olarak Nişantaşı projesinden iki, Bomonti projesinden ise bir lüks daire tahsil edildiği iddia edildi.

Metrocity AVM: Projenin yapım aşamasında para, ruhsat onayı için ise Metrocity Rezidans'tan bir adet dairenin rüşvet olarak alındığı öne sürüldü.

Nurol Tower için 10 milyon dolar: Çağlayan'daki projenin ruhsatı için Çarmıklı ailesinden 10 milyon dolar nakit alındığı, bu paranın projenin takipçisi olan Hüseyin Avni Sipahi üzerinden Ankara'dan teslim alındığı iddia edildi.

Quasar projesi: Mecidiyeköy'deki eski likör fabrikası arazisine yapılan proje için 7,5 milyon dolar nakit ve bir daire alındığı belirtildi.

Spine Tower ve Kanyon: Maslak'taki imar ruhsatı karşılığında yan yana iki daire tahsis edildiği, Levent Kanyon AVM inşaatının yöneticileri aracılığıyla da Zekeriyaköy'de bir villanın mülkiyetinin devralındığı ileri sürüldü.

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'Erzincan seçimleri için vakıftan fonlandı'

İfadelerde yer alan yolsuzluk suçlamaları yalnızca gayrimenkullerle sınırlı kalmadı.

Emir Sarıgül, Şişli Meslek Yüksekokulu Vakfı'nın başına güvendiği bir profesörü getirdiğini öne sürdüğü Mustafa Sarıgül'ün, Erzincan milletvekili adayı olduğu dönemde bu vakfı seçim fonu olarak kullandığını iddia etti. Patronlara fatura kestirilerek toplanan paraların dolaylı yoldan Sarıgül'ün seçim hesabına aktarıldığı ileri sürüldü.

Özel hakkındaki iddialarını sürdürdü

Bunun yanı sıra Prag'daki gizli ortaklıklar, Ankara'da 19 milyon dolara ihale edilen Şinasi ve Akün Sahnesi binaları ile otel işletmeleri için 15 milyon dolarlık ödemelerin yapıldığı iddiaları tutanaklarda yer aldı. Paraların döviz büroları ve belirli emanetçiler üzerinden aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Yeni Parti lideri Özgür Özel'e de yurt dışından "3 bin sterlinlik viski getirdiğini" ve farklı tarihlerde elden 600 bin dolar nakit para teslim ettiğini belirterek soruşturmanın seyrini etkileyeceğini savunan Emir Sarıgül'ün bu iddiaları, siyaset ve sermaye ilişkisine dair süren tartışmaları daha da genişletti.

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