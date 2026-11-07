Emir Sarıgül’ün tahliye olmak için verdiği ifade ortaya çıktı: '12 milyon sterline arsa aldı…'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül Ailesi'ne yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması sürüyor. Aile üyeleri tutuklanan Emir Sarıgül, hakkındaki gözaltı kararı sonrası kendisi teslim olmuştu. 22 Ekim'de tutuklanan Sarıgül itirafçı olmuş ve bu sayede cezaevinde iki hafta dahi kalmadan ev hapsi kararıyla salıverilmişti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Emir Sarıgül’ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede dikkat çekici iddialar yer aldı.

12 milyon sterlinlik arazi iddiası

Emir Sarıgül, ifadesinde Mustafa Sarıgül’ün soruşturmanın da parçası olan patron Sofu Altınbaş ile birlikte Kıbrıs’ta, Kratos Otel’in yanında denize sıfır bir araziyi yaklaşık 12 milyon sterline satın aldığını ve bedelin tamamını babasının tek başına ödediğini iddia etti.

Bu hususları utanarak ve zul duyarak bana toplum nezdinde iftira atıldığı için anlattım. Daha başka alınan hediyeleri de bu utancımdan dolayı anlatmak istemiyorum.

'Soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte bilgiler'

İfadesinde elindeki bilgilerin bunlarla sınırlı olmadığını belirten Emir Sarıgül, aklına yeni bilgiler geldikçe ifade vermeye hazır olduğunu da söylemeyi ihmal etmedi. Sarıgül, verdiği bilgilerin soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte olduğunu ileri sürdü.

Özel ile ilgili iddialar

Sarıgül, ifadesinde babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e CHP Genel Başkanı olduğu dönemi içeren farklı tarihlerde elden toplam 600 bin dolar verdiğini söylemişti. Bu ifadesini tekrarladı.

Emir Sarıgül, tahliye ifadesinde de yine Özel’i hedef aldı, bu kez de her yurtdışına çıktığında Özel'e 3 bin sterlinlik viski aldığını öne sürdü.

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