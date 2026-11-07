Özgür Özel’den Emir Sarıgül hakkında suç duyurusu ve tazminat davası

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül tarafından şahsına yönelik yapılan iddialar hakkında hukuki süreç başlatıyor.

Bu kapsamda Özel'in avukatları, Emir Sarıgül hakkında "iftira" suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Özel'in avukatlar ayrıca, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle bir de dava açıyor.

'Kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız'

ANKA Haber Ajansı'na göre, Yeni Parti kaynakları, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır. Ana muhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, davadan elde edilecek tazminatın kamu yararına çalışan kuruluşlara bağışlanacağını da bildirdi.

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Özel’den Fatma Betül Sayan Kaya için cezaevi hamlesi: 'Bu örgütün başı kim?'

Özgür Özel, fon vurgunu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da açıklamalar yaptı. Kaya’nın tutuklanmasının kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından gerçekleştiğini belirten Özel, “Artık Fatma Betül Sayan’ı feda etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Özel, Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istediklerini de ifade etti. Ziyaret için hem gerekli iznin verilmesi hem de Kaya’nın kabul etmesi gerektiğini söyleyen Özel, eski bakanın kamuoyuyla paylaşamadığını düşündüğü bilgiler olması halinde bunları açıklayabileceklerini dile getirdi.

Özel, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Toplum inanılmaz bir refleks gösterdi. Sahaya giden bütün siyasetçiler tepkinin büyüklüğünü görüyorlar. O yüzden ‘Başkalarını ufacık iddialarla tutuklarken bu kadar açık bir şey var, nasıl tutuklamazsınız?’ Artık Fatma Betül Sayan’ı feda etmek zorunda kaldı. Zaten işin bir tarafı kendisinde çünkü bu suçu işleyenlerin hepsini kendisi atadı ama bir yandan da suçtan menfaat temin eden kişiyi de koruduğu ortaya çıkıyordu. Bunu daha fazla sürdüremediler. En son çare olarak tutukladılar.

'Bu örgütün başı kim, diğerleri kim?'

Soruşturmanın yalnızca tutuklanan isimlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Özel, fon soruşturmasında adı geçen kişilerin kimler tarafından görevlendirildiğinin de araştırılmasını istedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarında bir örgütten ve bağlantılı bir yapılanmadan söz ettiğini hatırlatan Özel, soruşturmanın siyasi sorumluluk boyutuna dikkat çekti.

Özel, “Bu örgütte bir kabine üyesi var veya AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı var. Bu örgütün başı kim, diğerleri kim? O yüzden bu mesele gerçekten önemli, bu örgütün açığa çıkarılması lazım ama bu örgüt şemasının tamamını atayan bir sorumluluk almayacak mı?” diye konuştu.

Özel, ziyaret talebine ilişkinse şöyle konuştu:

“Tutuklanan herkesi ziyarete gidiyoruz. Fatma Betül Sayan Kaya’yı da izin verilmesi ve kendisinin de kabul etmesi halinde ziyaret etmek isteriz. Şu anda arkadaşlarımız bu fon meselesinden tutuklu olan çok sayıda kişiyle görüştüler, görüşmeye devam ediyorlar. Fatma Hanım’la da tahmin ediyorum daha komisyon üyeleri ile bu konuyu değerlendirmedik ama onu da görevlendireceğiz. Normal şartlarda masumiyet karinesi çok önemli biz bunu hep hatırlatıyoruz. Fatma Hanım eğer kendisinin bazı şeyleri söyleyemediğini düşünüyor, bunları söylerse biz bunu açıklıkla paylaşırız.”

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