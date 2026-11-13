Mustafa Sarıgül’ün diğer oğlu da itirafçı oluyor

Mustafa Sarıgül ve ailesini kapsayan kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor.

Emir Sarıgül de itirafçı olmuştu: İkinci kez ifade vermişti

Emir Sarıgül, 21 Ekim'de tutuklanmış, ardından "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmıştı. 4 Kasım'da ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti. Emir Sarıgül'ün ifadesinde "Babam, Özgür Özel’e 350 bin dolar verdi" dediği öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere bir kez daha adliyeye gitmişti.

Sarıgül soruşturması

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında 6 Kasım'da 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, Şişli Meslek Yüksekokulu'na da kayyım atanmıştı.

Soruşturmanın merkezinde, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek tutarlı para transferleri, yatırım sözleşmeleri ve bu işlemlerin mali kaynakları bulunuyor.

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