Kadın voleybolcular yine hedefte: THY topu federasyona attı, yandaş 'operasyon' dedi

Her fırsatta ayrımcı ifadelerle hedef gösterilen, başarıları iktidar nezdinde görmezden gelinen A Milli Kadın Voleybol Takımı bir kez daha yalnız bırakıldı.

A Milli Erkek Futbol Takımı'na özel uçak tahsis edilirken milli voleybolcular 13 saat süren uçak yolculuğunu tarifeli uçakla ekonomi sınıfında gerçekleştirdi.

Oyunculardan Ebrar Karakurt, ABD'ye giden uçaktan yaptığı paylaşımında “Teşekkürler THY. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi!” dedi.

190 cm boyundaki oyuncu Hande Baladın koltuk arasına sığmayan bacaklarının fotoğrafını koyduğu paylaşımda, "Geçmişler olsun" ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Eda Erdem ve yıldız oyunculardan Zehra Güneş de tepkilerini dile getirdikleri mesajlarına Türk Hava Yolları (THY) hesabını etiketledi.

İktidara yakın medya kadın voleybolcuların tepkilerini "algı operasyonu" olarak gördü. Gazeteci Cüneyt Özdemir olayda THY'nin hiçbir kusurunun olmadığını, sorunun Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) "beceriksizliği"nden kaynaklandığını savundu.

THY: Sorumluluk federasyonda

Milli voleybolcuların tepkileri üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yayımladığı açıklamada sorumluluğun TVF'ye ait olduğunu söyledi.

THY’nin sponsoru olduğu tüm federasyonları için yıllık uçuş kapasitesi dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yaptığını kaydeden Üstün, “Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır” dedi.

Federasyon: Destek istedik ama faydalanamadık

TVF ise Üstün’ün açıklamasını yalanladı.

Federasyon, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerinin bağlı olduğu mevzuatlar gereğince “Business Class” bilet alamadığını vurguladı ve şunları söyledi:

“Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17 Mayıs tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir. THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26 Mayıs tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır."

İki hafta önce sponsor olmuştu

TVF ile THY arasında 10 Mayıs’ta sponsorluk anlaşması imzalanmıştı. TVF'nin açıklamasında bu anlaşmaya da değinildi:

“THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17 Mayıs tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.”

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, LinkedIn'de konuyla ilgili eleştirilerin yöneltildiği ve kendisinin de etiketlendiği gönderilerin bazılarına yanıt verdi.

Seferlerin aylık planlandığını ancak TVF'nin biletleri 10 gün önce aldığını belirten Bolat, "Artık özellikle kadın sporcularımızın yurt dışı gidiş gelişlerini özel olarak takip edeceğim. Özel kalemime talimat veriyorum. Tüm kadın sporcularımız milli maçlara giderken özel kaleme bildirin, şahsen takip edeceğim. Gerekirse uçak tipi değiştireceğiz ve sizi business uçuracağız" dedi.

Geçen yıl Brüksel'de Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, şampiyonluk sonrası dönüş yolculuğunu tarifeli uçakla ekonomi sınıfında yapması tepkilere neden olmuştu.

Tokyo'daki Olimpiyat elemelerine de tarifeli ve aktarmalı uçuşla giden oyunculara dönüş uçuşunda Business Class'ta yer verilmişti.