Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Örtünün, vücut hatlarınız belli olmasın!

Hollanda'da yapılan Avrupa kıtası elemelerinde finalde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, MHP'li belediye başkanı tarafından hedef alındı.

MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Avrupa kıtası elemelerinde finalde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı.

Birol sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” dedi.

Şahin tepki çeken sözlerini ise, “Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz” şeklinde savundu.