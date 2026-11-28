İzmir Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla “Şiddet, sömürü, yoksulluk: Değiştirecek Gücün Var!” sloganıyla Konak'taki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

Avukat Dicle Demirel ve Avukat Beste Salman’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddetin sınıfsal ve hukuki boyutları, bireysel silahlanma ile cezasızlık politikaları ele alınırken, aynı gün Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın akademisyene de geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Avukat Beste Salman: Hukuk toplumsal mücadele ile şekillenir

Buluşmada ilk sözü alan Avukat Beste Salman, kadına yönelik şiddetin yalnızca kanun maddeleriyle açıklanamayacağını ve meselenin arkasında yıllara yayılan toplumsal eşitsizlikler bulunduğunu vurguladı. Türk Ceza Kanunu'ndaki "haksız tahrik" indirimi uygulamalarına ve yargıdaki yaklaşıma değinen Salman, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Biz avukatlar çoğu zaman şiddetin gerçekleşmesinden sonra sürece dahil oluyoruz. Önümüze bir uzaklaştırma kararı ya da boşanma dilekçesi geliyor; ancak o dosyanın öncesinde kadının ekonomik bağımlılığı, yalnızlaştırılması ve kurumların işlevsizliği var. Hukuk, içerisinde doğduğu toplumsal düzenden ve güç dengelerinden bağımsız değil. Mahkeme salonlarında düzen ve onun yarattığı fail değil, şiddete uğrayan kadın yargılanıyor. Kadınların boşanmak istemeleri, çalışmak istemeleri ya da kendi paralarını kazanmak istemeleri nedeniyle şiddete uğradıklarını ve öldürüldüklerini görüyoruz. Ancak yargı önündeki haksız indirimlerin geriletilmesi adliye önlerinde, duruşma salonlarında örgütlü bir toplumsal irade koyan kadınların mücadelesiyle mümkün olmuştur. Biz yalnızca kadın katillerinin cezalandırıldığı değil, kadınların öldürülmediği bir toplumsal düzen istiyoruz.

Avukat Dicle Demirel: Bireysel silahlanmaya karşı topyekûn mücadele başlatıyoruz

Daha sonra söz alan Avukat Dicle Demirel, geçtiğimiz yıl başlatılan “Suçlusunuz!” kampanyasını yeni bir aşamaya taşıyarak “Kurşun Failden Cüret Düzenden” çalışmasını başlattıklarını duyurdu.

Öldürülen her iki kadından birinin ateşli silahla katledildiğine ve bu silahların önemli bir bölümünün internet ile sosyal medya üzerinden ruhsatsız olarak kolayca temin edildiğine dikkat çeken Demirel, yetkililere şu sözlerle seslendi:

Sosyal medyada iktidarı eleştiren tek bir cümle yazan yurttaşı sabahın köründe evinden alıp tutuklayabilen devlet, Telegram gruplarında ve internet sitelerinde alenen ruhsatsız silah satanları neden engellemiyor? Gücü ve olanağı var ama engellemeyi tercih etmiyorlar. Kadınların yaşam hakkı iyi niyetli açıklamalara ya da birkaç günlük farkındalık kampanyalarına bırakılamaz. 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi ancak istatistikler kadınların en çok evlerinde ve en yakınları tarafından öldürüldüğünü gösteriyor. Kadınların hayatını ve eşitliğini güvence altına almayan hiçbir politika kadınlara güvenli bir yaşam vaat edemez.

Gülben Duru cinayeti ve kamu görevlilerine soruşturma izni

İzmir'de 16 Ekim 2025 tarihinde katledilen Gülben Duru’nun cinayeti öncesinde iki kez polis noktasına giderek yardım istediğini hatırlatan Demirel, yürütülen hukuki mücadele sonucu elde edilen gelişmeyi aktardı:

Gülben Duru öldürülmeden önce iki kez polis noktasına gidip yardım istedi ama koruma sağlanmadı. Açtığımız dava ve takiplerimiz neticesinde Konak Kaymakamlığı, biri başkomiser olmak üzere iki polis memuru hakkında soruşturma izni verdi. Bu soruşturma izninin ardından süreç ilerledi, ihmali bulunan polis memurları şu an yargılanıyor ve yakında duruşmaları görülecek. Bu yargılama süreci, kadınların yaşam hakkını korumakla yükümlü kamu görevlilerinin hesap vermesi açısından kritik bir adımdır.

Şiddet mağduru Irmak: Ben varım, yaşamak istiyorum

Buluşmada 21 Ekim 2024’te İzmir’de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmeye çalışılan ve failin 1 yıllık cezaevi sürecinin ardından elektronik kelepçeyle tahliye edilmesiyle yeniden tehdit altında kalan Irmak da söz aldı.

Defalarca şikayette bulunmasına rağmen yetkili kurumların kendisini korumadığını belirten Irmak, şu ifadeleri kullandı:

Defalarca şikayette bulundum ama beni korumadılar. Kadınların örgütlenmesi ve bir arada durması çok önemli. Beni bu dayanışma yaşattı, ben varım ve yaşamak istiyorum.

İzmir'deki kadın işçi direnişleri selamlandı

Konuşmalarda kadına yönelik şiddetin sınıfsal niteliğine işaret edilerek, İzmir’de hakları için direnen kadın işçilerin mücadelesi selamlandı. Hem fabrikalarında patron sömürüsünü hem de ev içi emek yükünü birlikte omuzlayan Smart Solar, Atamay, Elsa, Digel ve Temel Conta işçilerinin direnişleri, hak mücadeleleri ve elde ettikleri kazanımlar vurgulandı.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.