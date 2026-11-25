Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir açıklama yayımlayarak kadınların yaşam hakkı için bireysel silahlanmaya karşı mücadele çağrısında bulundu.

“Kurşun Failden Cüret Düzenden!” başlığıyla yapılan açıklamada, ateşli silahlarla işlenen cinayetlerin artışında denetimsiz silah ticaretinin, cezasızlık kültürünün ve uygulanmayan koruma kararlarının büyük payı olduğu vurgulandı.

Kadınların yaşam hakkına yönelik saldırıların hiçbir sorumlusunun peşinin bırakılmayacağı belirtilen açıklamada “Cinayeti işleyen failin, silahı sağlayanın, tehdidi bildiği halde müdahale etmeyenin, koruma kararını uygulamayanın sorumluluğunun ortaya çıkarılması için mücadele edeceğiz. Kadınların ölümünü sıradanlaştıran, her yeni cinayetin ardından aynı açıklamaları yaparak görevini yerine getirdiğini varsayan bu anlayışı kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığa kadın cinayetleri ve silahlanma soruları

Cezasızlığın şiddet faillerine yeni saldırılar için cesaret verdiğine işaret eden KDK, geçtiğimiz yıl 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı’na “Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kaç kişinin ruhsatlı silahı var? Kadın cinayetlerinde kullanılan silahların kaçı ruhsatlı? Kadın cinayetlerinde fail olan kaç polis, asker ve kamu görevlisi var? Bu cinayetlerde kaç kez görev silahı kullanıldı? Ruhsatsız silahların dolaşımını önlemek için hangi denetimler yapılıyor?” sorularını yönlendirdi.

“Emperyalist rekabet ve savaşlar silah şirketlerine yeni pazarlar açmakta” diyerek savaş politikalarının ve silahlanma harcamalarının halkın kaynaklarını tükettiğine dikkat çeken KDK, silah ticaretine son verilmesi gerektiğini kaydetti.

‘Bu düzenin karşısına dikiliyoruz’

Şiddet vakalarının ve cinayetlerin önlenmesinde silahlanmaya karşı atılacak adımlara dikkat çekilen açıklamada “Uluslararası silah ticaretine ve silahların yasadışı dolaşımına son verilmeli, kaçakçılık ağları dağıtılmalıdır. Üreticilerin, satıcıların, aracıların ve devletlerin sorumluluğu ortaya konmalıdır. Silahların kaynağının izlenmesini, para trafiğinin araştırılmasını ve denetim sonuçlarının açıklanmasını talep ediyoruz” denildi.

Kadın cinayetlerini tüm sorumluluk boyutlarıyla takip edeceklerini ve bulgularını kamuoyuyla paylaşacağını duyuran KDK, "Biliyoruz ki, kadınları hayattan koparan kurşunu sıkan fail fakat faillere bu cüreti ve cesareti veren de bu düzen. Bu yüzden hep birlikte bu düzenin karşısına dikiliyoruz. Uygulanmayan tedbirlerin, önlenmeyen saldırıların ve üzeri örtülen sorumlulukların takipçisi olacağız. Bu ülkenin böyle yönetilmesini kabul etmeyen herkesi Kadın Dayanışma Komiteleri’nin çalışmasına katkı sunmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle tüm yurttaşları bu düzene karşı birlikte ses yükseltmeye çağırdı.

Açıklamanın tamamı:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların yaşam hakkı için bireysel silahlanmaya karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Kadın Dayanışma Komiteleri olarak kadınların yaşam hakkına yönelik saldırıların hiçbir sorumlusunun peşini bırakmayacağımızı ilan ediyoruz.

Uygulanmayan koruma kararları, cezasızlık ve denetlenmeyen silah ticareti, yeni cinayetlere zemin hazırlamaktadır. Cinayeti işleyen failin, silahı sağlayanın, tehdidi bildiği halde müdahale etmeyenin, koruma kararını uygulamayanın sorumluluğunun ortaya çıkarılması için mücadele edeceğiz. Kadınların ölümünü sıradanlaştıran, her yeni cinayetin ardından aynı açıklamaları yaparak görevini yerine getirdiğini varsayan bu anlayışı kabul etmiyoruz.

‘Öldürülen iki kadından biri ateşli silahla öldürülüyor’

Kadın cinayetlerinde ateşli silahlar başı çekiyor. Geçtiğimiz yıl öldürülen her iki kadından biri ateşli silahlar kullanılarak hayattan koparıldı. Evlerde, sokaklarda, kadınların ayrılık kararı aldıkları ilişkilerde silahlar faillerin elinde cinayet aracı haline geliyor. Kadınların yaşam hakkı, silahların kolayca edinilebildiği ve dolaşıma girebildiği bir düzende tehdit altında.

Silah ticareti üzerindeki denetimsizlik, şiddet faillerinin silah edinmesini kolaylaştırıyor. Kadın cinayeti dosyalarına yansıyan verilere göre kadınları hayattan koparan ateşli silahlar en çok internetten, sosyal medya kanallarından ve kayıtdışı kanallardan temin ediliyor.

Çeteleşme ve mafyalaşma, silahlanmayı büyüten suç ekonomisinin en önemli parçalarından biri. Silah ticaretinden kazanç sağlayan bu yapılar, silahlı şiddeti haraç toplamak, zorla tahsilat yapmak, işyerleri ve mahalleler üzerinde hâkimiyet kurmak için kullanıyor. Biliyoruz ki, çetelerin sermayeyle ve siyasetle kurdukları ilişkilerin üzerine gidilmeden çeteleşme önlenemez. Çetelerin ve mafyaların kuvvet kazandığı bir toplumda da namlular en önce kadınlara döner. Silahların kolayca edinilebildiği, ruhsatsız silahların dolaşımının engellenmediği, çete ve mafya yapılanmalarının silah gücüyle varlık gösterebildiği bir düzende toplumun özellikle de kadınların ve çocukların güvenliğinden söz edilemez.

Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, ele geçirdiği ruhsatsız silahların sayısını açıklayarak sorumluluğunu yerine getirmiş olmuyor. Yetkili kurumlar, silahların piyasaya nasıl sürüldüğünü, şiddet faillerine nasıl ulaştığını ve yasadışı satış ağlarının neden faaliyetlerini sürdürebildiğini derhal açıklamak zorundadır. Denetimsizliğin bedelini kadınların ve çocukların ödediği bir ülkede, yetkili makamlar başarı açıklamalarının arkasına saklanamaz.

Kadın cinayetlerine, silahlı saldırılara ve alınan önlemlerin sonuçlarına ilişkin verilerin düzenli ve ayrıntılı biçimde paylaşılmaması da sorumluluğun parçasıdır. Verilerin açıklanmaması, şiddetin boyutunun ve kamu kurumlarının görevlerini ne ölçüde yerine getirdiğinin denetlenmesini engellemektedir.

Kadınları korumayan, silahlanmayı denetlemeyen iktidar, verileri saklayarak yönetme sorumluluğundan kaçamaz. Kadınların yaşamına mal olan başarısızlıkların üzerini örtmeyi, bu şiddet düzeninin sürmesine hizmet eden bir siyasi suç olarak görüyoruz. Verilerin eksiksiz, düzenli ve kamuoyu tarafından denetlenebilir biçimde açıklanmasını talep ediyoruz.

'Kadınlar koruma kararlarına rağmen öldürülüyor'

2025 yılında en az 23 kadın koruma kararına rağmen öldürüldü. Yine aynı yılın verilerine göre 17 kadın ise kolluk görevlileri tarafından öldürüldü. Cinayetlerin bazılarında faillerin beylik silahlarını kullandığı ortaya çıktı. Bu veriler, koruma mekanizmalarının ve silah taşıma yetkisinin nasıl işletildiğine ilişkin açık bir hesap verilmesini gerektiriyor. Ruhsatlı silahlar ve görev silahları da kadınların yaşamı açısından yarattıkları riskle değerlendirilmelidir. Silah taşıma yetkisi, şiddet uygulayan kişiye ayrıcalık sağlayamaz. 6284 sayılı Kanun’un silah teslimine ilişkin hükümleri eksiksiz uygulanmalı; tehdit, takip ve geçmiş şiddet kayıtları silaha erişimin önlenmesinde dikkate alınmalıdır.

2025’te öldürülen 9 kadının ise öldürüldüğü sırada aktif koruma kararı olmasa da cinayet öncesinde alınmış kararlar mevcuttu. Devlet, koruma kararının süresi doldu diyerek devam eden tehditlere göz yumamaz. Daha önce alınmış kararlar, yapılmış şikayetler, devam eden şiddet davaları ve silaha erişim birlikte değerlendirilmelidir. Şiddet geçmişi bulunan kişilerin cezaevi izinleri ve tahliyelerinde bilinen risklere karşı önlem alınmalı, ilgili kurumlar arasında korumayı sağlayacak işleyiş kurulmalıdır. Adalet Bakanlığı, kolluk ve sosyal hizmet birimleri sorumluluğu birbirlerine devredemez.

Cezasızlık, şiddet faillerine yeni saldırılar için cesaret vermektedir. Şiddetin önemsizleştirildiği, tehditlerin sonuçsuz bırakıldığı, tedbir ihlallerine müdahale edilmediği her aşama failin hareket alanını genişletmektedir. Kadınların şikayetlerini geri çekmesi için baskı kurulmasına, şiddetin aile içinde çözülmesi gereken bir mesele sayılmasına, kadınların davranışlarının fail lehine gerekçeye dönüştürülmesine itiraz ediyoruz. Şiddetin önlenmesi konusunda yetkisi olan her kurum, aldığı kararın ve yapmadığı işlemin hesabını vermek zorundadır.

İçişleri Bakanlığı’na soruyoruz:

-Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kaç kişinin ruhsatlı silahı var?

-Kadın cinayetlerinde kullanılan silahların kaçı ruhsatlı?

-Kadın cinayetlerinde fail olan kaç polis, asker ve kamu görevlisi var?

-Bu cinayetlerde kaç kez görev silahı kullanıldı?

-Ruhsatsız silahların dolaşımını önlemek için hangi denetimler yapılıyor?

‘Çocuklarımız tehdit altında’

Çocuklar ve gençler de silahlanmanın ve çeteleşmenin tehdidi altındadır. Evlerdeki silahların denetimi, çocukların korunması ve okulların güvenliği kamu görevidir. Çocukları şiddetten korumanın yükü tek başına aileye bırakılamaz. Parasız, bilimsel ve laik eğitim, erişilebilir sosyal hizmetler; spor ve kültür olanakları bütün çocuklar için sağlanmalıdır. Gençlerin güvenceli bir gelecek kurabildiği koşullar yaratılmalıdır. Emekçi mahallelerinin kamusal hizmetlerden yoksun bırakılmasına, gençlerin suç örgütlerinin para ve güç vaatleri karşısında yalnız bırakılmasına karşı çıkıyoruz.

‘Silahlanma yarışının bedelini biz ödüyoruz’

Emperyalist rekabet ve savaşlar silah şirketlerine yeni pazarlar açmakta, halkların emeğiyle yaratılan kaynaklar silahlanmaya aktarılmaktadır. Eğitim, sağlık, barınma ve bakım hizmetleri için kaynak yetersizliğini ileri sürenlerin silahlanma harcamalarını büyütmesi açık bir sınıfsal tercihtir. Bu tercihin kazananları silah tekelleri, bedelini ödeyenleriyse emekçilerdir.

Uluslararası silah ticaretine ve silahların yasadışı dolaşımına son verilmeli, kaçakçılık ağları dağıtılmalıdır. Üreticilerin, satıcıların, aracıların ve devletlerin sorumluluğu ortaya konmalıdır. Silahların kaynağının izlenmesini, para trafiğinin araştırılmasını ve denetim sonuçlarının açıklanmasını talep ediyoruz.

Silah ticaretinden elde edilen kazancın korunması uğruna insan yaşamının tehlikeye atılmasını kabul etmiyoruz. Kadınların yaşam hakkını savunmak, savaş politikalarına, NATO’nun silahlanma siyasetine ve emperyalist paylaşım mücadelelerine karşı çıkmak demektir.

Ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetleri her yıl hız kesmeden artarken silahlanmaya karşı başlattığımız çalışmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Kadın cinayetlerini silahların kaynağı, geçmiş tehditler, koruma kararları ve kamu makamlarının sorumluluğu bakımından takip edeceğiz. Bulgularımızı kamuoyuyla paylaşacak, yetkili kurumların sorularımızı yanıtsız bırakarak sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceğiz. Kadınların yaşamını korumak için alınması gereken önlemleri somut olarak ortaya koyacak ve uygulanması için mücadele edeceğiz.

Biliyoruz ki, kadınları hayattan koparan kurşunu sıkan fail fakat faillere bu cüreti ve cesareti veren de bu düzen. Bu yüzden hep birlikte bu düzenin karşısına dikiliyoruz. Uygulanmayan tedbirlerin, önlenmeyen saldırıların ve üzeri örtülen sorumlulukların takipçisi olacağız. Bu ülkenin böyle yönetilmesini kabul etmeyen herkesi Kadın Dayanışma Komiteleri’nin çalışmasına katkı sunmaya davet ediyoruz."

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