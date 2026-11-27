Bursa'nın Gürsu ilçesinde, çocuğunu okuldan almaya giden Filiz Yeşilyurt (34), boşanma aşamasında olduğu Taksim Yeşilyurt (40) tarafından öldürüldü.

Cinayet, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu önünde işlendi. Taksim Yeşilyurt çocuğunu okuldan almak için gelen Filiz Yeşilyurt'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti. Kulak ve omzuna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılan kadın ağır yaralandı.

Olayın ardından kaçan Taksim Yeşilyurt, birkaç sokak ileride aynı silahla göğsüne ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Filiz Yeşilyurt, ambulansla kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Taksim Yeşilyurt da kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KDK: Silahın kaynağı derhal açıklansın

Cinayetin ardından açıklama yapan Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), "Bir kez daha ateşli silah bir kadının yaşamına son verdi. Bir kez daha okul önünde cinayet işlendi!" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Kurşun failden, cüret düzenden #suçlusunuz" denildi.

KDK, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir açıklama yayımlayarak kadınların yaşam hakkı için bireysel silahlanmaya karşı mücadele çağrısında bulunmuştu.

Kadınların tehdit edildiği, şiddete maruz kaldığı ve koruma kararlarına rağmen yaşamlarının hedef alındığı bir düzende silahlara erişimin bu kadar kolay olmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtildi.

Filiz Yeşilyurt cinayetinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Kadın Dayanışma Komiteleri, şu talebi dile getirdi:

Silahın kaynağının, faile nasıl ulaştığının ve bu silaha erişimin nasıl mümkün olduğunun derhal açıklanmasını istiyoruz."

Cinayetin faili olan ve Filiz'le boşanma aşamasında bulunan Taksim Yeşilyurt'un intihar etmiş olmasının, "bu cinayetin üzerinin örtülmesine, soruların yanıtsız bırakılmasına ve sorumlulukların ortadan kaldırılmasına gerekçe olamayacağı" vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

FİLİZ YEŞİLYURT ATEŞLİ SİLAHLA HAYATTAN KOPARILDI: BU SİLAH FAİLİN ELİNE NASIL GEÇTİ? Bir kez daha ateşli silah bir kadının yaşamına son verdi. Bir kez daha okul önünde cinayet işlendi! Bursa’nın Gürsu ilçesinde, çocuğunu okuldan almaya giden Filiz Yeşilyurt okul önünde ateşli silahla hayattan koparıldı. Kurşun failden, cüret düzenden #suçlusunuz Kadınların tehdit edildiği, şiddete maruz kaldığı, koruma kararlarına rağmen yaşamlarının hedef alındığı bir düzende silahlara erişimin bu kadar kolay olması kabul edilemez. Filiz Yeşilyurt cinayetinin takipçisi olacağız. Silahın kaynağının, faile nasıl ulaştığının ve bu silaha erişimin nasıl mümkün olduğunun derhal açıklanmasını istiyoruz. Cinayetin faili, Filiz’in boşanma aşamasında olduğu Taksim Yeşilyurt’un intihar etmiş olması, bu cinayetin üzerinin örtülmesine, soruların yanıtsız bırakılmasına ve sorumlulukların ortadan kaldırılmasına gerekçe olamaz. Daha önce gördüğümüz örneklerdeki gibi; cinayetin failin ölümüyle kapatılmasına izin vermeyeceğiz!"

FİLİZ YEŞİLYURT ATEŞLİ SİLAHLA HAYATTAN KOPARILDI: BU SİLAH FAİLİN ELİNE NASIL GEÇTİ? Bir kez daha ateşli silah bir kadının yaşamına son verdi. Bir kez daha okul önünde cinayet işlendi! Bursa’nın Gürsu ilçesinde, çocuğunu okuldan almaya giden Filiz Yeşilyurt okul önünde ateşli silahla hayattan koparıldı. Kurşun failden, cüret düzenden #suçlusunuz Kadınların tehdit edildiği, şiddete maruz kaldığı, koruma kararlarına rağmen yaşamlarının hedef alındığı bir düzende silahlara erişimin bu kadar kolay olması kabul edilemez. Filiz Yeşilyurt cinayetinin takipçisi olacağız. Silahın kaynağının, faile nasıl ulaştığının ve bu silaha erişimin nasıl mümkün olduğunun derhal açıklanmasını istiyoruz. Cinayetin faili, Filiz’in boşanma aşamasında olduğu Taksim Yeşilyurt’un intihar etmiş olması, bu cinayetin üzerinin örtülmesine, soruların yanıtsız bırakılmasına ve sorumlulukların ortadan kaldırılmasına gerekçe olamaz. Daha önce gördüğümüz örneklerdeki gibi; cinayetin failin ölümüyle kapatılmasına izin vermeyeceğiz! — Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) November 27, 2026

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