Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

Birgün'de yer alan habere göre, Psikoloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen bir kişi, fakültede görevli öğretim görevlisine bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan akademisyen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan akademisyenin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, saldırının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, ilk belirlemelere göre üniversitemiz öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişinin kesici ve delici aletle saldırısına uğramıştır. Olayın hemen ardından personelimiz ve öğrencilerimiz saldırgana müdahale etmiş, saldırgan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Prof. Dr. Aysun Doğan’a acil müdahalede bulunulmuş ve gerekli tedavi uygulanmıştır. Sağlık durumu iyi olan hocamızın durumu başhekimimiz ve hastane yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan’a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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