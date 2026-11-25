Eylül ayının ortasından itibaren ülke gündeminin en çok konuşulan başlıklarından birisi halini aldı fon vurgunu.

O tarihten bu yana birçok AKP’li yöneticinin adı vurgunla birlikte anıldı, bir bölümü operasyonlara konu oldu, ancak önemli bir bölümü hayatını önceki gibi yaşamaya devam etti.

Peki, nasıl oldu bu?

Bu haberde uzun bir döküm yerine sadece son iki haftada yaşanaların özetine ve gelinen son duruma odaklanacağız.

Anladığım kadarıyla burada kalmayacak, kamuoyunun çok tartıştığı 'iki kritik isim' de başkaları da operasyona eklenecek gibi. Kanaatim, eşzamanlı görevden almalar da olur.

Birileri fon meselesini kaçak güreşe döndürmeye çalışıyor. Beyler, buyrun er meydanına... Öyle perde arkasından, kaçak güreşerek, trollere yazı yazdırarak Turkuvaz Medya’yı hedefe koymaya çalışıyorsunuz da... Hepiniz kabak gibi ortadasınız! Herkes ‘kimin, kimle beraber, ne iş tuttuğunu’ görüyor!

Bu sözlerin ilkinin sahibi Şamil Tayyar, Yeni Şafak’ın haberinden öğrendiğimiz üzere, Teracılardan para aldığı iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

İkinci çıkışın sahibi Sabah yazarı Dilek Güngör de iddiaya göre fon vurgunu kapsamında gözaltına alınıp ifade verenler arasında.

AKP’nin medya alanındaki iki kritik isminin dahi şüpheli sıfatıyla ifade verdiği, kılıcın ucunun giderek keskinleştiği bir sürecin içine girildi belli ki.

Peki, bu iki hamle hangi adımların sonunda geldi?

AKP içinde fon soygunu kavgası

Yine Yeni Şafak’a dönelim.

Gazete fon soygunu sonrası AKP içindeki savaşın en bariz görüldüğü cephelerden birisi.

Geçtiğimiz hafta “vurgunda düğüm çözülüyor” diye bir manşet attılar.

O manşette Tera ve Pusula’nın vurguncu sahiplerinin üç isme işaret ettiğini dile getirdiler: Şahap Kavcıoğlu, Erişah Arıcan ve Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı.

Yani gazete, AKP içindeki bağlantıları tartışma konusu olan iki kritik ismi manşetten herkesin önüne atıyor, araya bir de AKP Genel Başkan Yardımcısını sıkıştıyordu.

Bu isimlerden Arıcan, Berat Albayrak ve aileye yakın birisi olarak biliniyor.

Şu ana kadar kimse ona dokunabilmiş değil, hakkındaki çarpıcı onlarca iddiaya rağmen özgürce dolaşmaya devam ediyor.

Oğlum, siz yerli millisiniz. Ekonomi politikası başarısız, senin gibi yerli milli değerlerin ekonominin başında olmasını öne çıkaralım.

Tera Yatırım'ın sahibi Emre Tezmen'e bunları söylediği öne sürüldü. Bu sözleri söyleyip özgür olmak, kolay iş değil gerçekten.

Hedefteki diğer isme bakalım, Şahap Kavcıoğlu’na.

Yeni Şafak “bize yamamaya çalışıyorlar” diyor, Sabah grubu aynı şekilde yanıt veriyor.

Yani iktidar içinde hangi Albayraklara yakın olduğu, kimin adamı olduğu tartışmaları yapılan bir vurguncu daha var.

Tartışma ve kavga bağlanmadığı için onunla ilgili tek yaptırım da yurtdışına çıkış yasağı oldu.

Tera ve Pusula vurguncularının “parayı çok sever” dediği, vurgun sürecindeki rolüne dair çarpıcı iddialarda bulunduğu bir ismin dışarda “özgürce” dolaşması da kolay iş değil gerçekten.

Ve gelelim Hayati Yazıcı’ya.

Oğlu hakkında son derece çarpıcı vurgun iddiaları vardı, 6,5 saat ifade verdi, şirketlerine ilişkin tedbir ve kayyım haberleri gündeme geldi.

Sonunda serbest kaldı oğlu.

Ancak hem Yeni Şafak hem Sabah gazetesi Hayati Yazıcı'nın istifasını istedi köşe yazılarıyla ve haber programıyla.

Sonunda dün akşam görevinden ayrıldı, alışıldık şekilde “affımı istiyorum” diyerek değil, “sayın cumhurbaşkanım” diyerek değil, dümdüz istifa etti.

Haliyle bu hamlesi de bir tavır, kavganın uzantısı olarak görüldü.

O istifa ettiğinde, Fatma Betül Sayan Kaya da 18 günlük cezaevi tatilini sonlandırıyor, tahliye ediliyordu.

Yani bir eski bakan cezaevinden dışarı çıkıyor, bir diğer eski bakan da oğlunun özgürlüğünü eline alıp en azından şimdilik siyaset sahnesinin dışına çıkıyordu.

Hepsi bu…

Ortada sanki 500 bin yurttaşın dolandırıldığı, yüz milyarlarca liralık bir hırsızlık yokmuş gibi, affını isteyen, istifasını basan servetleriyle birlikte hayatlarına devam ediyor, son derece doğal şekilde.

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Burada haliyle akıllara “neden” ve “nasıl” sorusu geliyor…

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, tam buna yanıt veren bir paylaşım yaptı önceki gün, bir kez daha aktaralım:

Fon hırsızlığının en popüler siyasi ismi tahliye edildi. Tahliye edildi çünkü, bu büyük hırsızlık organizasyonunun faturasının tek kişiye kesilmesinin hem sınırları hem de büyük riskleri vardı. Bu organizasyonun koparılan her bir halkası zincirin diğer halkalarını da tehdit eder. Fon hırsızlığında zincir hem uzun hem de her bir bakla bayağı iridir. ‘Sonuna kadar gidilecek…’ sistemin mantığı gereği imkansızdır. Gidilmesi için mücadele edilmeli, baskı kurulmalı ama bu sistemde imkansızlık bilinmelidir. Kendisi bir soygun düzeni olan kapitalizmde ‘kurallı’ hırsızlık ile ‘kuralsız’ olanı birbirinden ayıramazsınız. Bakınız bahis skandalına…

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