Fon soygunu savaşında 'düşen' son isim: Kimdir bu Şahap Kavcıoğlu, hakkındaki iddialar neler?

Daha bugün Sözcü'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada başında bulunduğu kurumun, BDDK'nın fon soygunuyla bir ilgisi olmadığını söylemişti.

Oysa bu açıklamaya rağmen BDDK'dan gözaltına alınanlar, tutuklananlar olmuştu.

BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal örneğin bundan üç gün önce fon vurgunundan tutuklanmıştı.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan söz ediyoruz.

AKP'de Berat Albayrak'a yakın isimlerden biri olduğu söylenen, bir süredir AKP içindeki fon savaşı dolayısıyla hedefte olan Kavcıoğlu, bugün istifa etmek zorunda kaldı, yani "ilgimiz yok" dedikten saatler sonra.

Peki, kimdir bu Şahap Kavcıoğlu, hakkındaki iddialar neler?

soL'da bundan sadece bir hafta önce hazırladığımız "AKP'deki fon savaşının yeni cephesi: Kimdir bu Şahap Kavcıoğlu, hakkındaki iddialar neler?" başlıklı haberi, bu vesileyle yeniden hatırlatıyoruz:

Kavgayı geriye sarmak…

AKP’de Erdoğan sonrasına ilişkin liderlik mücadelesinin bir ucunda Berat Albayrak'ın durduğu iddia ediliyordu, üstelik de en öne çıkan isimlerden biri olarak.

Sonrasında üst üste darbeler yedi, “at izi it izine karıştı” diyerek rest çekti, istifa etti.

Tarih 8 Kasım 2020’ydi.

O dönem tartışmaların merkezinde “128 milyar dolar nerede?” sorusu vardı.

Merkez Bankası’nın Berat Albayrak’ın kontrolünde olduğu dönemde, doları düşürmek için 128 milyar dolarlık bir rezerv kullanıldığı iddia ediliyor, büyük bir kavga yaşanıyordu.

Bu kavga sadece muhalefetten iktidara yönelik tepkilerin merkezinde yer almıyor, aynı zamanda AKP içi liderlik savaşıyla da eş güdümlü olarak ilerliyordu.

Erdoğan sonrasına hazırlık başlığının şimdiki kadar ayyuka çıkmadığı o günlerde daha derinden ilerleyen bu kavga sonrası pes ediyordu Berat Albayrak.

8 Kasım’daki istifasından bir gün önce, parti içinde farklı ekonomi politikalarını savunduğu Naci Ağbal, Merkez Bankası’nın başına getiriliyordu.

Bu son darbeyi atlatamayan Albayrak da iddiaya göre bu nedenle istifa ediyordu.

Ancak sonra henüz köprünün altından çok sular akamadan, Berat’ın karşı hamlesi geldi.

Bu koltukta sadece dört ay kalabilen Ağbal, görevi Şahap Kavcıoğlu’na devretti.

Bu görev değişikliği, İngiliz Financial Times tarafından “Berat Albayrak’ın ipleri hâlâ elinde tuttuğu” şeklinde yorumlanıyordu.

Yani iddialara göre Kavcıoğlu, Berat Albayrak'la hareket ediyordu.

Peki, kimdi bu Şahap Kavcıoğlu?

Şahap Kavcıoğlu'nu tanıyalım

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bu "özellikleri" dışında Merkez Bankası koltuğuna oturmadan önce Yeni Şafak’ta köşe yazısı yazıyordu.

O Yeni Şafak, “piyasa gerçeklerine dönüyoruz” deyip Berat Albayrak’la hesaplaşan, bunun için de faiz artırıma giden Naci Ağbal’ı “Bu operasyonu kim adına çektiniz” manşetiyle hedef alıp, şunları söylüyordu:

“Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor.”

Manşetten sadece bir gün sonra Ağbal kendisini kapının önünde buldu.

Tam da burada bir başka dipnot… Ağbal, aslında bugün Mehmet Şimşek’in izlediği politikaların bir benzerini savunuyordu. Yeni Şafak 2021’in Mart ayında sonuç alan bir operasyon yapsa da yıllardır hedef aldığı, manşetlerden yerden yere vurduğu Şimşek’i düşürmeyi başarabilmiş değil, henüz…

soL Haber, düzen aktörleri arasında, AKP içinde yaşanan kavganın esas nedenlerine işaret etmeye devam ediyor. soL'un bu haberlerine destek vermek isteyen okurlarımızı abone olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Suçlamaların merkezinde ne var?

Fon vurgununda şu an AKP’de herkes kendi hesabını görmeye çalışıyor.

Yukarıda aktardığımız üzere, herkes kendi rolünü, bir başkasının rolünü öne çıkararak perdeleme derdinde.

Oysa bu soygun baştan aşağı bu düzenin, bu düzenin siyasi temsilcisi AKP’nin izlerini taşıyor, her yönüyle.

Şu anda Kavcıoğlu meselesi üzerinden gündeme gelenler, bu vurgunun esas tablosunun sadece bir bölümüne, o da AKP içi kavga prizmasından bakılmasının sonucu.

Peki, nedir o iddialar?

Emre Tezmen'i telefonla arayıp Pusula Holding ve katılımevimi satın almasını isteyip red cevabı aldınız mı?

Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak “Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim.” dediniz mi?

Bu görüşmede Emre Tezmen’den Pusula ve Katılımevimi kurtarmak için 20 milyar TL temin etmesini istediniz mi ? Ve görüşmede kimler vardı?

Tera’yı batırmak pahasına Pusula ve Katılımevimi kurtarmaya çalıştığınız söyleniyor bu iddia doğru mu?

20 Milyar Karşılığında, “Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim.” dediniz mi?

Emre Tezmen’in aktardığı iddia edilen 20 milyar TL’yi size yakın üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak için kullandığınız doğru mu?

Pazartesi günü Takasbank Emre Tezmen’e neden kredi vermedi? Mevzuat engelse bu söz nasıl, niçin verildi?

Pusula Holding’de %2,5, Katılımevim’de ise %4,5 oranında hissesi bulunan bir yakınınız veya akrabanız olduğu söyleniyor. Bu bilgi doğru mu?

Halkımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet eden bu fon şebekesine bağlı firmaların faaliyetlerini daha önce takip ettiniz mi?

Hazırladığınız bir rapor var mı? Varsa bu raporu ilgili bakan ve kurumlara sundunuz mu, bu kurumları olası riskler hakkında bilgilendirdiniz mi?

Fon krizinin ardından intihar ederek hayatını kaybeden Adil Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ile olası iş ilişkileriniz, Bayburt’taki faaliyetler, Katılımevim, Pusula ve BDDK’ya hizmet vermesi için sizin tarafınızdan planlandığı iddia edilen çağrı merkezi binasının yapımıyla ilgili facia…

AKP'li Sayan, Kavcıoğlu’na ilişkin bu çok konuşulacak iddiaları dile getirdi.

AKP içinden “bu tarz paylaşımlar bize yaramıyor” yanıtı geldi.

Şu ana kadar bu soruların hiçbirine Kavcıoğlu’ndan yanıt gelmedi.

Sadece BDDK üzerinden “iddialar asılsız, hukuki işlem başlatılacak” açıklaması geldi, o kadar.

Neden önemli?

500 bin kişinin dolandırıldığı, merkezinde doğrudan bu düzenin, AKP iktidarının yer aldığı bir soygun var ortada.

Ve aradan geçen uzun sürece rağmen hiçbir yol alınabilmiş değil.

AKP içinde vurgun sadece kişisel bir hesap görme, liderlik kavgasında yeni bir güç elde etmenin aracı haline gelmiş durumda.

Bu durumdan endişelenen bazı AKP'liler tam da bu nedenle "altımızdaki halı çekiliyor, farkında mısınız?" diye soruyor.

Bu soru ve kavganın eşliğinde, olan yine giderek yoksullaşan, dolandırılan yurttaşlara oluyor.

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