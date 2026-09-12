İşten çıkarılan Smart Solar işçileri üretimi durdurdu: 'Ekmeğimiz için mücadele edeceğiz'

İzmir Aliağa’daki Smart Solar fabrikasında çalışan 570 işçinin yüzde 98’i TES-İŞ’ten istifa ederek DİSK/Enerji-Sen’de örgütlendi. Örgütlenme çalışmasına öncülük ettiği belirtilen 7 işçi “departman fazlalığı” gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşten çıkarmalara tepki gösteren Smart işçileri, sendikal haklarına ve işten atılan arkadaşlarına sahip çıkarak üretimi durdurdu ve fabrikayı terk etmeme eylemi başlattı.

11 Eylül akşamı işten kaçınma hakkını kullanarak üretimi durduran işçiler, gece boyunca fabrika içinde ve dışında direnişini sürdürdü. Bugün fabrika önünde eylem sendika temsilcileri ve siyasi partilerin desteğiyle bir eylem düzenlendi.

'Departman fazlalığı yok, eksikliği var'

Sendikal gerekçelerle işten çıkarılan Smart Güneş işçisi Nazım Tanacı, işverenin öne sürdüğü “departman fazlalığı” gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz biliyoruz ki departman fazlalığı yok, hatta eksiklerimiz var. Hepimizi mesailere çağırıyorlar. Hafta tatilinde işçileri İnsan Kaynakları yöneticileri işe çağırdılar, çıkışlarını verdiler. Biz bu sarı sendikadan bir saatte kurtulduk. Direnişimiz, sarı sendikaların esaretine mahkum kalan bütün işçi arkadaşlarımıza örnek teşkil etsin.”

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası da Smart Solar'ın Gebze'deki fabrikasında dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

İşten çıkarılan işçilerden Ülkü Aydın Ergül ise Smart işçilerinin DİSK/Enerji-Sen’de örgütlenme iradesini birlikte ortaya koyduğunu belirterek şunları kaydetti: “Bu sarı sendikadan bıktık. Bunu hepimiz istedik, hepimiz önderlik ettik ve sendikamız DİSK/Enerji-Sen’i işyerimize getirdik. Haksızlığa karşı susmayacağız. Bu bir yıldırma politikası. Ben bunu göze aldım. Kapıda olsam da burada DİSK’le beraber yürüyeceğim diye yemin ettim, söz verdim. Ekmeğimiz için buradayız.”

'Birbirimizin yüzüne gururla bakacağız'

Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, işçilerle birlikte geceyi fabrika önünde geçirdiklerini belirtti. Smart işçilerinin kendilerine, “Biz yıllardır sendikalıydık ama sendikanın ne olduğunu bir günde, şu kapıda gördük” dediğini aktaran Keskin, şöyle konuştu: “Biz size bir söz verdik. Bu mücadele kaç gün sürerse sürsün, mücadele bittiğinde birbirimizin yüzüne utanmadan, gururla bakacağız, dedik. Eve gittiğimizde çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzüne utanmadan bakacağımız bir mücadeleyi hayata geçireceğiz, dedik.”

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'Mücadeleyi her yerde sürdüreceğiz'

Basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, Smart işçilerinin anayasal haklarına, emeklerine ve işçilik onurlarına sahip çıktığını belirterek işçileri selamladı.

Atar, şunları söyledi: “Metal de olsa enerji de olsa Smart işçileri toplu sözleşmesiz kalmayacak. Smart işyerlerine sarı sendikalar adım atamayacak. Bu işyerinde Smart’ın patronu, Enerji-Sen sendikamızla toplu sözleşme masasına oturacak ve o toplu sözleşmeyi hep beraber yapacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın.”

Eylemler sürecek

İşçi sınıfının bugüne kadar kazandığı bütün hakların örgütlü mücadeleyle elde edildiğini belirten Atar, “İşçi sınıfına haklar gökten zembille inmedi. Bugüne kadar patronların bahşetmesiyle bir toplu iğne başı kadar hak elde etmedik. Elde ettiğimiz hak ne varsa işçi sınıfının çelik yumruğuyla, onurlu alın teriyle ve örgütlü gücüyle kazanılmıştır. Burada da kazanılmaya devam edecek” dedi.

Direnişin fabrika önündeki eylemle sınırlı kalmayacağını açıklayan Atar, işveren işçilerin iradesine saygı gösterene kadar eylemlerin farklı noktalarda sürdürüleceğini belirterek, “Bu direnişimizi sonuç alıncaya kadar devam ettireceğiz. Gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki hafta başından itibaren Kavacık’taki genel merkezlerinin önünde de, Gebze fabrikasında da mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Smart işçilerinin yalnız olmadığını vurgulayan Atar, “Binlerce metal işçisi sizlerle omuz omuza. Binlerce enerji işçisi sizlerle omuz omuza. Yüz binlerce DİSK’li işçinin yüreği sizlerle atıyor. Bu dava ekmek davamızdır. Bu dava işçinin onurunun davasıdır. Karşımıza hangi gücü çıkarmaya kalkarlarsa kalksınlar, mutlaka ve mutlaka Smart işçileri kazanacak” diye konuştu.

Basın açıklamasında işten atılan işçilerin geri alınması, işçilerin sendika seçme hakkına ve iradesine saygı gösterilmesi istendi. Smart işçileri, talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Açıklama, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Direne direne kazanacağız” ve “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganlarıyla sona erdi.

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