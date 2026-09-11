Direndiler, mücadele ettiler, patronu dize getirdiler: Sakarya’da inşaat işçileri kazandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımında çalışan ve yaklaşık üç aydır Ilgazlar İnşaat tarafından ücretleri ödenmeyen işçiler, 14 gündür hakları için şantiyede ve kent merkezlerinde eylemler gerçekleştiriyordu.

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine 3 gün önce direnişlerini bina çatısına taşıyan işçiler, eylemlerinin sonucunda kazanım elde etti. Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan (PE) yapılan açıklamada, işçilerin patronu dize getirdiği duyuruldu.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

Sakarya’da kazandık! Günlerdir günün sıcağında, gecenin soğuğunda inşaatın çatısında direnen arkadaşlarımızı alkışlarla karşıladık. Başta en temel hakları için direnen işçi kardeşlerimiz olmak üzere, tüm işçi sınıfımıza armağan olsun!

Kent merkezinde kazanım açıklaması

Direnişin kazanımla sonuçlanmasının ardından işçiler, Sakarya kent merkezinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı temsilcisi Avukat Baran Nevcanoğlu yaptığı açıklamada, “Günlerdir taşıdığımız pankartı güncelleyerek başlıyoruz: Ilgazlar İnşaat’tan haklarımızı aldık. Ilgazlar İnşaat bugün yevmiyelerimizi, fazla mesai ücretlerimizi, UBGT alacaklarımızı, hafta tatili çalışmalarımızı ödemeyi kabul etti. Direndik kazandık” ifadelerini kullandı.

'Hakkımızı patronlardan söke söke alıyoruz'

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Temsilcisi Selahattin Kural da basın açıklamasında konuştu. “Yaklaşık 15 gündür direnen inşaat işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Çok önemli bir kazanım elde ettik” diyen Kural şunları söyledi:

Bu kazanım, emeğin ne kadar önemli olduğunu, alın terinin ne kadar kutsal olduğunu gösterdi. O yüzden kutluyoruz arkadaşlarımızı. İşçilerin dayanışması çok öğretici. Atakum’da direnen belediye işçileri Sakarya’daki arkadaşlarımızla dayanışma gösterdiler. İzmir’de belediye önünde mücadele eden arkadaşlarımız dayanışma gösterdi. Aynı şekilde Sakarya’da çatıya çıkarak mücadele eden arkadaşlarımız bu iki direnişi selamladı. Demek ki alın terinin peşine düşünce, alın terini bırakmayınca; o hakları patronlardan söke söke, söke söke alıyoruz.

'Boynumuzu eğmedik, eğmeyiz de'

Basın açıklamasında konuşan bir inşaat işçisi ise şunları söyledi:

Tehditlerine, şantajlarına, hakaretlerine, konteynerlerimizi kaçırmaya çalışmalarına rağmen mücadele ettik. Bizi borçlu çıkardılar ama biz boynumuzu eğmedik. Eğmeyeceğiz de. Patronun yüzüne yüzüne dedik. Tüm haklarımızı senden alacağız dedik. Aldık da. Buradan işçi arkadaşlarıma, ağabeylerime, ablalarıma demem şu ki; mücadele edin. Alın terinizin peşinden gidin. Siz bugün bırakırsanız onlar kazanır. Biz onlara o kazanmayı tattırmayalım. Onlar kaybetsin, biz kazanalım.

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