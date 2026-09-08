Hakkını arayan işçiler çatıdan, şantiyeden, şirket ve valilik önünden seslendi: 'Ilgazlar İnşaat hakkımızı ver!'

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımında çalışan ve yaklaşık üç aydır ücretleri ödenmeyen işçiler, direnişlerinin 12’nci gününde.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Mücadele ve Dayanışma Ağı’nda örgütlenen işçiler, tehdit ve baskılara rağmen günlerce hakkını aramış ve Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz’dan ödeme sözü almıştı.

Patronun, verilen süre için sözünü tutmaması üzerine işçiler bu sabah şantiyenin çatısına çıktı.

İşçiler çatıda bekleyişini sürdürürken şantiye içerisinde, Sakarya Valiliği’nin önünde ve Eskişehir’de Ilgazlar İnşaat’ın önünde de eylemler düzenlendi.

'Sözünüzü tutun, haklarımızı ödeyin'

Karanlığa rağmen gece saatlerinde inşaatın çatısındaki direnişlerini sürdüren işçiler, patrona şu sözlerle seslendi:

"Haklarımız ödenmezse mücadeleyi büyüteceğimizin ve yaygınlaştıracağımızın sözünü vermiştik. Biz sözümüzü tuttuk. Sıra sizde. Sözünüzü tutun, haklarımızı ödeyin."

Haklarını almadıkları müddetçe aşağı inmeyeceklerinin altını çizen işçiler, "Patronların ensesindeyiz", "İsmail Ilgaz ensendeyiz", "Ücret haktır, gasp edilemez" sloganlarıyla haykırdı.

📌Sakarya İl Emniyet Binası inşaatında mücadelemiz hem çatıda hem de şantiye içerisinde sürüyor.



Bugün inşaatın çatısında, şantiye içerisinde, Sakarya Valiliği’nin önünde ve Eskişehir’de Ilgazlar İnşaat’ın önünde eylemlerimizi gerçekleştirdik.



Haklarımız ödenmezse mücadeleyi… pic.twitter.com/Epw5DIgQJj — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 8, 2026

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Temsilcisi Murat Taksim, görüşme talep edilen Sakarya Valiliği'nin günler sonrasına randevu verdiğini aktararak şöyle konuştu:

"Gün içerisinde Valiliğe gittik, onlarla görüşmeye çalıştık. Ancak bizimle görüşmediler. Haftaya Salıya randevu verdi. Bizim bekleyecek vaktimiz yok. Hızlıca bu işin çözülmesini istiyoruz."

🚧Sakarya İl Emniyet Binası inşaatındaki mücadelemiz sürüyor.



Sabah 6’dan beri, kendi yaptığımız binanın çatısında direnişimiz sürüyor. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!



🗣️”Patronların Ensesindeyiz”

🗣️”İsmail Ilgaz Ensendeyiz”

🗣️”Ücret haktır, gasp edilemez” pic.twitter.com/MYdh2k4I5d — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 8, 2026

Valilik önüne gittiler: 'Bizi oyalamayı bırakın'

Bugün Sakarya Valiliği önünde düzenlenen eylemde işçiler "Bizi oyalamayı bırakın" demişti.

Valiyi şantiyeye davet eden işçiler, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İl Emniyet Müdürlüğü'nün bize bir mesaj iletti. Sakarya valisiyle haftaya Salı günü bir görüşme ayarlanmış. Bundan önce çok defa bize söz verildi ücretler ödenecek diye, hiçbiri yerine getirilmedi. Bir hafta sonrasına sadece bir randevu için söz veriliyor. Biz de arkadaşlarımızla beraber haftaya salı günü değil hemen şimdi gidelim görüşelim dedik ve valiliğin önüne geldik. Valiyle görüşmek istedik. Vali yardımcısıyla arabasında karşılaştık. 'Sizi biliyoruz, ilgileniyoruz' dediler. Valilik yetkilileri ise valinin camide olduğunu söylediler ve 'Eğer salı günü demişse ancak salı günü görüşebilirsiniz' dediler. Yani hemen görüşme isteğimiz de yerine gelmemiş oldu."

📣 Sakarya Valiliği önünden sesleniyoruz:



🔻Bizi oyalamayı bırakın.



Gün içerisinde şantiyede direnişimiz sürerken Sakarya Emniyet Müdür yardımcısı, Sakarya Valisi’nin haftaya Salı gününe bize randevu vereceğini söyledi.



Madem işçileri önemsiyorsunuz, bizim kaybedecek tek bir… pic.twitter.com/GBSRaT7irS — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 8, 2026

'İnşaat işçileri sizin gibi vurguncuların kölesi değildir'

Bugün düzenlenen eylemlerin bir adresi de Ilgazlar İnşaat'ın merkezinin bulunduğu Eskişehir oldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Eskişehir İl Örgütü, Kanatlı AVM önünde düzenlediği basın açıklamasında işçilerin çağrısını Eskişehirli patron İsmail Ilgaz'a iletti.

"İnşaat işçisi köle değildir, vurguncunun yanında emeğin karşısında duran düzeninizde, siz de yenileceksiniz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şantiyede ve Sakarya şehir meydanlarında mücadele eden işçileri selamlıyoruz. Ilgazlar İnşaatın bulunduğu şehirde de rahat vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Buradan

"Eskişehir'den Ilgazlar İnşaat patronlarına, konkardoto komiserlerine ve bu sömürü düzenine kalkan olan tüm sorumlulara sesleniyoruz. Bütün hesabınızın daha fazla kâr, bütün ahlaksızlığınızın bitmek bilmez bir sömürü hırsı olduğunu biliyoruz. Hangi sınıftan olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ancak kaybedeceksiniz. O parayı kuruşu kuruşuna ödeyecek, talep edilen hakları vereceksiniz. Şehirleri elleriyle yükselten inşaat işçileri sizin gibi vurguncuların kölesi değildir."