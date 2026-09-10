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Sakarya İl Emniyet inşaatı işçileri kazandı: 'Direndik, hakkımızı aldık'

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde üç ayı aşkın süredir maaşlarını alamayan işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı. Patranların Ensesindeyiz tarafından yapılan açıklamada, "Sakarya’da kazandık! Günlerdir günün sıcağında, gecenin soğuğunda inşaatın çatısında direnen arkadaşlarımızı alkışlarla karşıladık" denildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 10.09.2026 , 18:01 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 , 19:53

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde üç ayı aşkın süredir maaşlarını alamayan işçiler, hileli puantaj oyunlarıyla kendilerini şirkete borçlu çıkaran Ilgazlar AŞ ve taşeron firmaya karşı direnişe geçmişti.

Patronların Ensesindeyiz  (PE) tarafından yapılan açıklamada, direnişin kazanımla sonuçlandığı duyuruldu. 

Açıklamada, "Sakarya’da kazandık! Günlerdir günün sıcağında, gecenin soğuğunda inşaatın çatısında direnen arkadaşlarımızı alkışlarla karşıladık. Başta en temel hakları için direnen işçi kardeşlerimiz olmak üzere, tüm işçi sınıfımıza armağan olsun" ifadelerine yer verildi.

Açıklamayla birlikte video da paylaşıldı.

Söz konusu videoda konuşan Patronların Ensesindeyiz (PE) Mücadele ve Dayanışma Ağı temsilcisi avukat Baran Nevcanoğlu, kazanımla ilgili açıklama yaptı. Nevcanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hesaplamaları yaptık. Hesaplamaların sonucunda, süren mücadelenin sonucunda haklarımızı aldık. Haklarımızı aldığımız için mutluyuz. Bugün Türkiye'de hala hakları için direnen ve en temel hak olan ücret hakkı için mücadele etmek zorunda kalan birçok işçi arkadaşımız, işçi kardeşimiz var. Onlara da direnen işçilere de selam yolluyoruz Sakarya'dan."

Nevcanoğlu'nun ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde çalışan bir işçi de açıklama yaptı ve şöyle konuştu:

"Direndik, direndiğimiz için de hakkımızı kazandık. Buradan tüm işçi arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma demem şu ki; hiçbir zaman hakkınızın peşini bırakmayın. Hakkınızın peşinden koşun. Sonucu ne olursa olsun koşun. Alın terinizin hakkını alın."

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