Maaşları ödenmeyen Nesko Madencilik işçileri iş durdurdu

Bağımsız Maden İş Sendikası, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Nesko Madencilik ile Rasih ve İhsan Madencilik işletmelerinde çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmediğini açıkladı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki Nesko Madencilik işçilerinin dört aydır maaş alamadıkları için bugün itibarıyla iş durdurduğu belirtildi.

Yozgat’taki Rasih ve İhsan Madencilik işletmesinde de dört aylık maaş alacağı bulunan işçilerin, beşinci ayın başlamasına bir gün kala iş durdurma kararı aldığı kaydedildi.

İşçilere alacaklarının en geç 11 Eylül’de yatırılacağının söylendiği ancak bu sözün yerine getirilmediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Nesko Madencilik ve Rasih ve İhsan Madencilik işçilerinin ödenmeyen tüm maaşları derhal ödenmelidir. Süreci dikkatle takip ediyoruz.”

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İşçilerin üzerine basarak, maaş ödemeden büyüyen holding...

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki başta Doruk Madencilik olmak üzere pek çok şirket hakları ödenmediği için geçtiğimiz aylarda eylemlere başlamıştı.

Şebinkarahisar’daki Nesko Maden işçileri de aynı holding bünyesinde benzer bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunmasını istemişti.

Şirketin işçilerin üzerine basarak büyüme hikayesini daha önce soL'da anlatmıştık.

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