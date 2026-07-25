İran, Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiyi durdurdu: 'Baskıya boyun eğmeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında İran'a yeniden saldırı emri vermesinin ardından bölgede gerginlik artıyor.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Donanması'nın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin açıklamasını yayımladı. Donanmanın Hürmüz Boğazı’nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 4 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği belirtildi.

Devrim Muhafızları, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarı yapmıştı.

ABD’nin Ürdün’deki Kral Faysal Üssü ile Amazon'un Bahreyn’deki merkezine ilişkin görsel paylaştı

İran devlet televizyonu, paylaştığı görsele ilişkin haberinde, “Ürdün'deki Kral Faysal Üssü'nde bulunan ABD Ordusu Özel Kuvvetleri mühimmat deposunun tamamen imha edildiğini gösteren uydu görüntüleri” ifadesini kullandı.

ABD üssüne ait olduğu ileri sürülen görselde, yan yana bulunan ve 50 metre uzunluğundaki 3 yapıdan birinin tamamen yıkıldığı görüldü.

Görüntü: Fars Haber Ajansı

Diğer yandan, İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı da ABD’li Amazon şirketinin Bahreyn’de bulunan veri merkezinin isabet aldığına ilişkin görsel paylaştı.

Haberde, “ABD askerlerine hizmet veren Amazon veri merkezine isabet ve çıkan yangın. Bahreyn’in batısı” ifadesi kullanıldı.

Amazon binasına ait olduğu ileri sürülen görselde, bir kısmı çöken bir yapı ve yükselen duman görüldü.

İran: ABD hedeflerine yönelik saldırılar devam edecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

ABD hedeflerine gerçekleştirilen saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini söyledi.

'Tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına işaret ederek, tehditlerden korkmadıklarını ve baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan’da bulunan Irakçi, ülkesinin "ilkeli bir politikası" olduğunu ve bunu sürdürdüğünü belirterek, “Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz. Tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki çıkarlarını korumanın temel ilkelerinden biri olduğunu ve buna bağlı kalacaklarını vurgulayan Irakçi, "İran halkının hedefleri ve meşru talepleri gerçekleşene kadar hareketimize devam etmemiz doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.

Irakçi, "Bizimle Amerika arasında bir arabulucu sorunu yok. Sorun, Amerika'nın yaklaşımındadır" dedi.

Çin ve Rusya ile düzenli olarak istişarelerde bulunduklarını aktaran Irakçi, dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmeleri hatırlattı.

Hint mürettebatın bulunduğu tankere İran kara sularında saldırıldığı açıklandı

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Hint mürettebatın bulunduğu Mozambik bayraklı LPG tankerinin, İran kara sularında saldırıya uğradığını duyurdu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğince ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Mozambik bayraklı LPG tankeri "Dısha"nın, bugün erken saatlerde İran kara sularında saldırıya uğradığı belirtildi.

Tankerde bulunan 28 Hintli mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, Büyükelçiliğin ilgili makamlarla yakın teması sürdürdüğü kaydedildi.

İran ve Umman Dışişleri Bakanları da Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini görüştü.

İran, Tahran. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz bir karar vermedim

Trump dün akşam en son yaptığı açıklamada tehdit dozajını düşürdü. İran'a yönelik "büyük çaplı bir saldırı" başlatıp başlatmama konusunda henüz karar vermediğini, İran'ın görüşmelerde "daha ciddi" tavır sergilediğini belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Trump, İran konusunda "acelesi olmadığını", Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'la ilgili kendisine verdiği sözlere "güvendiğini" belirtti.

ABD Başkanı, "Rusya ve Çin'in İran'a olanak sağlayıp sağlamadığını bilmiyorum. Rusya'nın ya da Çin'in hayal kırıklığına uğramamı istediğini sanmıyorum" dedi.

Trump ayrıca Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma için Abraham Anlaşması şartını da yineledi.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini savunan Trump, "Washington'un, şehirlerimizin, İsrail'in veya açıkçası Ortadoğu'nun nükleer silahla yok edilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

WSJ: Bahreyn ve Kuveyt, bu ay başında İran'a gizlice savaş uçakları gönderip saldırı düzenledi

Wall Street Journal'in (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran'a, bazı Körfez ülkelerinden Temmuz ayının ilk günlerinde misilleme saldırılar yapıldığı öne sürüldü.

Ülkelerinde ABD üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a "gizli bir şekilde" savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları belirten iddia eden kaynaklar, saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depolarının hedef alındığını iddia etti.

Kuveyt, ABD ve Kanadalı şirketlerle 16 milyar dolarlık petrol altyapısı anlaşması imzaladı

Öte yandan Kuveyt, petrol sektörünün altyapısının geliştirilmesini amaçlayan "Şahin Projesi" kapsamında ABD merkezli yatırım şirketleri Blackstone ve KKR ile Kanada merkezli yatırım şirketi Brookfield ile 16 milyar dolar değerinde yatırım anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Kuveyt Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "anlaşmanın petrol sektörü altyapısındaki en büyük ortaklık ve Kuveyt tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırım olduğu" belirtildi. Petrol Kurumu Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevvaf Suud es-Sabah, projenin ekonomik kalkınma sürecinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

İşlemin tamamlanmasının ardından 7,85 milyar dolarlık nakit gelir elde edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ABD merkezli yatırım şirketleri Blackstone ve KKR ile Kanada merkezli yatırım şirketi Brookfield’in uzun vadeli stratejik ortaklar olarak projeye katılacağı kaydedildi.

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