Reuters: İran Yemen’e Devrim Muhafızları komutanları ve füze ekipmanı gönderdi

İran’ın bu ay Yemen’e Devrim Muhafızları Ordusu komutanları, askeri danışmanlar ve füze ile insansız hava araçlarına ilişkin ekipman gönderdiği iddia edildi.

Reuters’ın ikisi İranlı olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberine göre sevkiyat, 13 Temmuz’da Tahran’dan Yemen’e gerçekleştirilen bir Mahan Air uçuşuyla yapıldı. Kaynaklar arasında Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani ile bölgesel bir güvenlik analisti de bulunuyor.

İranlı kaynaklar, uçakta üst düzey komutanların da aralarında bulunduğu 10 ila 21 Devrim Muhafızları mensubunun yer aldığını öne sürdü. Uçağın başlangıçta Husilerin kontrolündeki başkent Sana’ya gitmesinin planlandığı, ancak havalimanının Suudi Arabistan destekli güçler tarafından hedef alınmasının ardından Hudeyde’ye yöneldiği belirtildi.

Kaynaklardan biri, İranlı komutanların Husilerin operasyonlarına destek vermek ve yeni füze sistemleri konusunda eğitim sağlamak amacıyla Yemen’e gönderildiğini savundu. Aynı kaynak, uçakta Husilerin faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere altın da taşındığını iddia etti.

Husiler iddiaları yalanladı

Tahran daha önce Husilere füze kapasitesi sağladığı yönündeki suçlamaları defalarca reddetmişti.

Uçakta bulunduğunu söyleyen Husilere bağlı medya yetkilisi Abdurrahman el-Ahnomi ise İran’ın Yemen’e askeri uzman gönderdiği iddiasını “yalan ve uydurma” olarak niteledi. Ahnomi, uçaktaki yolcuların tamamının sivillerden oluştuğunu söyledi.

Husiler de İran’ın vekil gücü oldukları yönündeki değerlendirmeleri reddediyor ve kullandıkları silahları kendilerinin geliştirdiğini savunuyor.

İran: Uçuşun amacı Yemen heyetini ülkeye götürmekti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 13 Temmuz tarihli uçuşun Tahran’daki cenaze törenine katılan bir Husi heyetiyle İran’da tedavi gören Yemen vatandaşlarını ülkelerine götürmek amacıyla düzenlendiğini belirtmişti.

Reuters’a konuşan kaynaklarsa Yemen’e dönen heyetle birlikte Devrim Muhafızları komutanları ve askeri danışmanların da uçakta bulunduğunu ileri sürdü.

Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor

Söz konusu uçuşun ardından Husiler, Sana Havalimanı’na düzenlenen saldırıya karşılık olarak Suudi Arabistan’a deniz ablukası ilan etmişti. Grup daha sonra Kızıldeniz’de iki Suudi petrol tankerini hedef aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin Enformasyon Bakanı İryani, İranlı personelin görevinin Husilerin askeri kapasitesini güçlendirmek ve grubu Kızıldeniz’deki uluslararası deniz taşımacılığını tehdit etmeye hazırlamak olduğunu savundu.

Güvenlik analisti Mzahem Alsaloum ise uçakta kısa ve orta menzilli füzeler ile insansız hava araçlarında kullanılabilecek parçaların taşındığını öne sürdü. Alsaloum’un iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

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