Washington'ın haydutluğu sürüyor, İran Körfez'deki ABD üslerini vuruyor

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ateşkesi bozan ABD, İran'a yönelik saldırılarını 13. gününde sürdürdü.

Washington yönetiminin bölgede tırmandırdığı gerilim, kısa sürede Körfez ülkelerini de içine alan geniş bir cepheye yayıldı. ABD ordusunun İran içindeki noktalara yönelik ardışık bombardımanlarına, Tahran yönetimi Amerikan askerlerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki üsleri vurarak karşılık verdi.

Çatışmaların merkezindeki isim olan ABD Başkanı Donald Trump ise masada çok daha "büyük çaplı" yeni bir saldırı planının bulunduğunu duyurdu.

Trump: Büyük bir saldırıyı düşünüyorum, daha önce hiç olmadığı kadar büyük

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak" düşündüğü iddia edildi.

Axios'a konuşan Trump'ın, İran'a karşı Şubat ayında başlatılan "Destansı Öfke Operasyonu"ndan daha büyük saldırılara hazır olduğu öne sürüldü. Buna göre, Trump, İran'a yönelik "büyük çaplı muharebe operasyonlarını" yeniden başlatmayı "ciddi olarak" düşündüğünü ancak konu hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi.

Trump, "Büyük bir saldırıyı düşünüyorum, daha önce hiç olmadığı kadar büyük. Bir karar vermeye yakınım, her şey hazır" iddiasında bulundu.

İran'a yönelik olası saldırılara İsrail'in "isterse iki dakika içerisinde katılacağını" savunan Trump, bu hususta "kimseye ihtiyaç duymadıklarını" söyledi. Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının "sonuçları" olacağını belirterek, İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti.

İran tarafının "müzakere etmek istediğini ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını" savunan Trump, "Henüz yeterince acı çekmediler" dedi.

Konu hakkında bilgi sahibi 2 ABD'li yetkili de İran'a saldırı hususunda ABD ordusuna henüz bir emir verilmediğini aktardı.

Keşm Adası'na saldırı

Başkent Washington'da katıldığı bir etkinlikte İran'a saldırıların devam edeceği sinyalini veren Trump, Tahran yönetiminin "aynı muameleyi görmeye devam etmesi" gerektiğini söyledi.

Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda iki füzenin adadaki Mesen köyü yakınına isabet ettiği aktarıldı.

'Askeri hedeflere saldırı başlatıldı'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlatıldığını duyurdu.

ABD güçlerinin, doğu saatiyle dün akşam 18.45'te İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı başlattığı kaydedilen açıklamada, bunun "İran'ı sorumlu tutmak ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ticari gemilere yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla arka arkaya yapılan 13'üncü saldırı olduğu" ifade edildi.

Ahvaz kenti ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelere saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran Devlet Televizyonu haberinde, ABD'nin, ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentinin çevresindeki birçok noktayı füzelerle hedef aldığı belirtildi.

Ahvaz kentinin yedi ayrı bölgesinde patlama seslerinin duyulduğuna işaret edilen haberde, Huzistan eyaletinin Andimeşk kenti yakınlarında da patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Huzistan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırısında Ahvaz'da dört kişinin yaşamını yitirdiği, beş kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın güney kıyılarında da patlama seslerinin geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletinde yer alan Bender Abbas kenti çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

İran basınının Hürmüzgan eyalet makamlarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Bender Abbas Limanı'na yönelik saldırıları sonucu iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

CENTCOM: 13. saldırı dalgası tamamlandı

İlerleyen saatlerde CENTCOM ise 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

Açıklamada, 13. saldırı dalgasının TSİ 04.00'te "başarıyla" tamamlandığı ifade edilerek, İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin hedef alındığı aktarıldı.

"Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik tehdidinin azaltılması" olduğu iddia edilen açıklamada, "Uluslararası su yolu (Hürmüz), İran Devrim Muhafızları Ordusunun son dönemdeki saldırılarına rağmen açıktır. ABD ordusunun desteğiyle ticari gemiler serbestçe boğazda hareket edebilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 50 bin ABD askerinin halihazırda Ortadoğu'da görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

İran'dan Kuveyt'e misilleme

İran ise Washinton yönetiminin saldırılarına, topraklarını ABD askeri varlığına açan Körfez ülkelerine misilleme yaparak yanıt verdi.

Kuveyt ordusu, İran'ın İHA saldırılarına başladığını duyurdu.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı savunulan açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Bahreyn'de de sirenler devreye girdi

İran'ın misilleme yaptığı bir diğer ülke ise Bahreyn oldu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye alındığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri istendi.

İran: Bahreyn ve Ürdün'de ABD üsleri vuruldu

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Bahreyn ve Ürdün'de bulunan ABD askeri unsurlarına yönelik İHA saldırıları düzenlendiği ve çeşitli askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü ile Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'nde bulunan yakıt ve silah depoları, uçak hangarları ile askerlerin konaklama alanlarının İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırılara karşılık verilmeye devam edileceği ve bölgedeki ülkelerin ekonomik çıkarlarının da bu süreçten zarar görebileceği ifade edildi.

İran: Kuveyt'te çok sayıda ABD askeri öldü veya yaralandı

İran ordusunun yayımladığı bir diğer açıklamada ise "Yıldırım Operasyonu'nun 25. dalgasında" ABD'nin Kuveyt'teki askeri üslerinde bulunan silah depoları ve askerlerin konaklama alanlarının İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin, İran Silahlı Kuvvetleri’nin azmini daha da güçlendireceği ve ülkeye yönelik her saldırının yeni bir askeri cephe açmak manasına geleceği ifade edildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu da "Nasr 2 Operasyonu'nun 27. dalgasında" Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan silah depoları ve ABD askerlerine ait hangarların İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

Üsteki 6 hangarın tamamen imha edildiği, üç hangarın ise ciddi hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çok sayıda ABD askerinin öldüğü veya yaralandığı öne sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce hedef aldığını belirttiği Amazon'un Bahreyn'deki bulut bilişim merkezinde kalan binaların da vurulduğunu açıkladı.

Trump: Hürmüz Boğazı'nda gemilere verilecek zarar İran parasıyla karşılanacak

Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemiler ve kargoların uğradığı zarara dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Trump bir sonraki duyuruya kadar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere, kargolara verilecek veya bunlarla ilgili oluşacak her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" öne sürdü.

Bu zararların çok büyük olabileceğini kaydeden Trump, bununun "yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım" olduğunu iddia etti.

İran'dan Trump'ın planına karşı uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ise ABD tarafından dondurulan İran varlıklarının gelecekteki talepleri karşılamak için kullanılmasının "tehlikeli bir emsal" oluşturacağını belirtti.

Irakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi.

İran'ın dondurulan varlıklarına işaret eden Irakçi, "Başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak, gelecekteki alakasız talepleri karşılamak, tehlikeli bir emsal teşkil eder" ifadelerine yer verdi.

Dondurulan varlık veya fonlardan "faydalananlara" hitaben Irakçi, "Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde, kimsenin varlığı güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır" ifadesini kullandı.

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