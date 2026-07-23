Trump saldırı sinyali verdi, Keşm Adası'na iki füze isabet etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların devam edeceğine yönelik sinyal verdi.

Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na füze saldırısı düzenlendi.

Trump: Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların devam edeceği sinyalini vererek, Tahran yönetiminin "aynı muameleyi görmeye devam etmesi" gerektiğini söyledi.

Trump, başkent Washington'da katıldığı bir etkinlikte İran'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı durumumuz gayet iyi" diyen Trump, İran'ın "bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını" öne sürdü.

Trump, İran yönetiminin "kötü niyetli" olduğunu ileri sürdüğü konuşmasında, "Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayı "akıllarından bile geçirmelerine asla izin veremeyeceklerini" iddia ederek "Ve tam olarak yaşanan da bu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar" diye konuştu.

Keşm Adası'na füze saldırısı

Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda iki füzenin adadaki Mesen köyü yakınına isabet ettiği aktarıldı.

Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD’nin akşam saatlerinde Keşm Adası’na düzenlediği saldırıda da bir füze Suza kentinin sahil bölgesine isabet etmişti.

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