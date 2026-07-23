İran'dan üslerini ABD'ye açan İngiltere'ye: 'Kullanılan her üs meşru hedefimizdir'

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İngiliz askeri üslerinin kullanılmasına onay verdiği belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı söz konusu kararın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti ve "saldırganlık eylemi" kapsamında değerlendirileceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırı için kullanılan her üssün meşru hedef olacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası hukukun açık ihlali ve savaş suçlarına ortak olma anlamına gelir

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hazırlanması ve kolaylaştırılması amacıyla kullandırma kararını sert şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere yönetiminin söz konusu kararının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını açıkça ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, BM Genel Kurulu'nun saldırının tanımına ilişkin 3314 sayılı kararına atıfta bulunularak, İngiltere'nin kararının İran'a yönelik "saldırganlık eylemi" kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik sürdürdüğü askeri saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu dile getirilen açıklamada, bu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına her türlü katkının "saldırı suçu ve savaş suçlarına ortak olmak" anlamına geleceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak askeri saldırıları kınamak yerine ABD ve İsrail'e destek verdiğini belirterek, bunun Londra yönetiminin hukukun üstünlüğü, insan hakları ile uluslararası barış ve güvenliğe bağlılığı yönündeki söylemlerini zedelediğini vurguladı.

Ayrıca, İran'a yönelik askeri saldırıya herhangi bir şekilde katkı sağlayan tüm tarafların bunun sonuçlarından sorumlu olacağı kaydedildi.

Devrim Muhafızları: Saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir

İran Dışişleri Bakanlığı'nın ardından bir açıklama da İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi.

Açıklamada, ABD'nin, Hint Okyanusu'ndaki savaş gemilerinde bulunan seyir füzesi stoklarının tükenmesinin ardından son saldırılarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalkan B-1 tipi bombardıman uçaklarını kullandığı belirtildi.

Bu duruma tepki gösterilen açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de açıkladığı gibi İran’a saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir” ifadesine yer verildi.

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