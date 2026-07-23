Reuters: İran 40 günlük savaşta CIA'in gizli tesislerini vurdu

İran'ın son 40 günlük savaş döneminde Ortadoğu'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait çok sayıda gizli tesise yönelik etkili ve hassas saldırılar gerçekleştirdiği iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, Mart ayında en az iki CIA tesisi vuruldu. Tesislerden birinin, Riyad'daki ABD büyükelçiliğinde yer alan Suudi Arabistan'daki CIA istasyonu olduğu belirtildi. İran'ın hedef aldığı bir diğer CIA tesisinin ise Irak'ın doğusunda bulunduğu aktarıldı.

Saldırıların sadece bu ikisiyle sınırlı kalmadığı, daha fazla gizli tesisin de hedef alındığı belirtiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklardan biri, vurulan tesislerin sayısının "birden fazla ve bir düzineden az" olduğunu ifade etti. İkinci bir kaynak ise birkaç tesisin vurulduğunu aktardı.

Normal şartlarda yurtdışındaki CIA tesisleri büyükelçilikler içinde yer alan istasyonlar şeklinde organize ediliyor. CIA ayrıca ofisler, güvenli evler, lojistik merkezleri ve çeşitli casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü gizli sitelerde de yer alabiliyor.

Nokta atışı yapmışlar

İki yetkili, analistlerin Riyad'daki saldırıda İran yapımı Şahid insansız hava araçlarının kullanıldığını değerlendirdiğini belirtti.

Aynı yetkililer, saldırının gerçekleşme anına ilişkin detayları paylaşarak, "uçaklardan birinin büyükelçiliğin dış cephesindeki savunmasız bir noktadan delik açtığını, ikincisinin ise açılan delikten içeri girerek infilak ettiğini" kaydetti.

'Rusya'nın herhangi bir rolü yok'

Washington yönetimi daha önce Rusya'nın, İran'ın ABD hedeflerine yönelik hamlelerine istihbarat desteği sağladığını iddia etmişti.

Moskova ve Tahran cephesinden bu iddialara net bir yanıt geldi. Rusya yönetimi, söz konusu raporların gerçeği yansıtmadığını belirterek "sahte haber" olarak nitelendirdi. İran ordusu da ülkenin ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarında Rusya'nın herhangi bir rolü olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

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