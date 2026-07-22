TKP’den İran açıklaması: ‘Emperyalist saldırganlık durdurulmalıdır!’

Türkiye Komünist Partisi (TKP), günlerdir saldırı altında olan İran’daki gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımladı. Saldırıların sivil altyapıyı ve yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, savaşın ağır bedelinin İran halkına ödetildiği vurgulandı.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen zirvenin ardından NATO’nun yönünü Ortadoğu’ya çevirmesinin büyük bir tehlike olduğuna işaret edilen açıklamada Trump’ın İran’a yönelik tehditleri ve bölgedeki askeri yığınağın, topyekûn bir savaş hazırlığı olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin resmi olarak savaşın tarafı haline getirilmek istendiğine ve AKP iktidarının Yeni-Osmanlıcı maceralarının Türkiye’yi sıcak çatışmaların içine çekecek bir felakete sürükleme riski taşıdığına dikkat çeken TKP, ülkemizin hiçbir biçimde bu saldırganlığın parçası haline getirilmemesi konusunda iktidarı açıkça uyardı.

TKP’nin İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha ilan ettiği açıklamanın tamamı şöyle:

“İran’a dönük emperyalist saldırganlık durdurulmalıdır!

İran günlerdir saldırı altında. Trump’ın 7 Temmuz’da Ankara’da yeniden başlattığı savaş son günlerde giderek etkisini artırdı.

Askeri hedef gerekçesiyle yağdırılan bombalar sivil altyapıyı ve yerleşim yerlerini vuruyor, savaşın bedeli İran halkına ödetiliyor.

Trump İran’ın kendisini savunması karşısında “bedelini katbekat ödeyecekler”, “Saddam Hüseyin’e yaptıklarımızı onlara da yapacağız” diye tehditler savururken, bir yandan da ülkenin diz çökmemesi karşısında topyekûn bir savaş için bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam ediyor.

Müzakereler sürüyor dense de çokuluslu tekellerin ve sermaye sınıfının kârlarının dış politikaya yön verdiği bir düzende ateşkesten ya da barıştan söz edilemeyeceği, verilen sözlerin tutulmayacağı bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinin hızla sonuçlarını vermeye başladığını görüyoruz. NATO’nun yönünü Orta Doğu’ya çevirmesi, İran’a dönük saldırganlığın NATO’nun merkezi gündemine dönüşmesi başta İran olmak üzere bölge halkları için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye’nin resmi olarak İran savaşının bir tarafı haline getirilmek istenmesi, ülkemizin güneyinde NATO’ya bağlı bir kolordu kurulması planı ve AKP iktidarının Yeni-Osmanlıcılık macerasıyla bölgenin yağma ve talanına ortak olma girişimleri ülkemizi ve halkımızı sıcak çatışmaların içine çekecek bir felakete sürükleme olasılığını artırmıştır.

AKP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz. Ülkemiz hiçbir biçimde, doğrudan veya dolaylı olarak İran’a dönük saldırganlığın bir parçası haline getirilmemelidir.

İran’a dönük emperyalist saldırganlık durdurulmalıdır. Türkiye Komünist Partisi bu emperyalist barbarlık karşısında, İran halkının yanında durmaya devam edecektir.

Ve bir kez daha hatırlatıyoruz: Örgütsüz kalmış bir ülke, savunmasını ve egemenliğini ayakta tutacak kaynaklardan yoksun demektir. Ülkemizin güvenliğini sağlamanın tek gerçekçi yolu halkın örgütlü mücadelesidir.”

İran’a dönük emperyalist saldırganlık durdurulmalıdır!



İran günlerdir saldırı altında. Trump’ın 7 Temmuz’da Ankara’da yeniden başlattığı savaş son günlerde giderek etkisini artırdı.



Askeri hedef gerekçesiyle yağdırılan bombalar sivil altyapıyı ve yerleşim yerlerini vuruyor,… pic.twitter.com/YgmMBwQRm3 — TKP (@tkpninsesi) July 22, 2026

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