Körfez’e yayılan savaş tehdidi: ABD saldırıları şiddetleniyor, İran müttefikleri uyarıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da NATO Zirvesi sırasında yeniden başlattığı İran'a saldırılar sürüyor.

Dün akşam ve gece boyunca süren saldırılarda Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti ile Irak sınırı yakınlarındaki Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz, Endimeşk ve Şamşir kentine yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

İran devlet televizyonunda yer alan Huzistan Valiliği açıklamasına göre, İran ile Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da geceyarısı İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" bir saldırı daha düzenlediğini duyurdu. CENTCOM'un bu operasyonu ABD'nin İran'a karşı son dönemde art arda düzenlediği 12. saldırı olarak kayıtlara geçti.

CENTCOM 11. saldırı dalgasında da İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı savundu.

Açıklamada, 50 binden fazla ABD askerinin Ortadoğu'da görev yaptığı kaydedildi.

İran, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırı düzenledi

İran Devrim Muhafızları, ABD saldırılarına yanıt olarak Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı belirtildi.

El-Udeyri Kampı'ndaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlar ile 2 helikopter hangarının da vurulduğu söylenen saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı ve çok sayıda helikopter ile İHA'nın hasar gördüğü kaydedildi.

Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerine düzenlediğini ve bu saldırılara karşılık olarak bir telekomünikasyon kulesini de hedef aldığını duyurdu.

Kuveyt ordusunun X hesabından İran misillemelerine karşı açıklama yapıldı, hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu kaydedildi.

Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik de saldırılar düzenlediği ve çeşitli hava savunma sistemleri ile askeri tesislerin vurulduğu belirtildi. Devrim Muhafızları Ürdün'de ABD'ye ait THAAD füze savunma sistemine ait bir radarın imha edildiğini açıkladı.

Bir Patriot hava savunma sistemi ile C-RAM radarının da hedef alınarak imha edildiği öne sürülen açıklamada, üssün yakıt depoları ile helikopter ekipmanlarının bulunduğu bir deponun ve helikopter bakım hangarının ateşe verildiği belirtildi.

Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlediklerini belirtti.

Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığını vurgulayan Seri, gemilere tam isabet sağlandığını savundu ve ekledi: "Yaklaşık 10 gemiyi geri çekilmeye ve geri dönmeye zorlamıştır."

Suudi Arabistan yönetimine de doğrudan uyarıda bulunan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak düşman Suudi Arabistan’a vurgulamak isteriz ki, ülkemizi hedef alacak her türlü aptallık veya saldırı, topraklarının derinliklerinde gerçekleştirilecek büyük operasyonlarla karşılık bulacaktır" ifadelerini kullandı.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.

Irakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar meşru hedef kabul edilecek

ABD’nin İran’a yönelik tehditlerinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, X hesabından açıklama yaptı.

"Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş" ifadesini kullanan Irakçi, "İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak" uyarısında bulundu.

Irakçi, ABD’nin olası saldırılarına ilişkin de "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek" ifadesini kullandı.

'Savaşın denklemi net, ya hepimiz ya hiçbirimiz'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Hürmüz Boğazı ve petrol satışına dikkat çekti. Kalibaf, "Bu savaşın denklemi net; ya hepimiz ya hiçbirimiz! Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa, hiçbir altyapı güvende olmayacak" dedi.

Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ABD güçlerinin yokluğuna bağlı olduğunu söyleyen Kalibaf, "Boğaz'daki durumun savaştan önceki haline dönmeyeceğini defalarca söyledik" ifadesini kullandı.

Başkent Tahran'da günlük yaşam Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıyoruz

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Hürmüz Boğazı’nın girişi ve çıkışı bellidir ve kesin kontrolümüz altındadır. Alternatif güzergah güvensiz ve tehlikelidir. Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Bundan böyle, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her seferinde, Amerika Birleşik Devletleri, başkent Tahran’ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edecektir" demişti.

'Enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilir'

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca Trump’ın Tahran’ın çevresinde yer alan köprü veya enerji santralini bombalama tehdidine ilişkin uyarı yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir" dedi.

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Trump: İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz

Saldırılar sürerken Trump'ın tehditkar açıklamalarının yanında anlaşma iddiasında da bulunuyor.

Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında konuşan Trump, "Bugün, İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 kahramanımızın cenazelerini teslim aldık" diye konuştu.

"İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar" diyen Trump, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz" yorumunu yaptı.

'Sığınak delici füze taşıyan B-1 savaş uçakları kullanılmaya başlandı'

Günlerdir süren bombardımanda stratejik hedeflerden birini bizzat Trump duyurmuştu.

ABD Başkanı, İran'ın Natanz Nükleer Santrali yakınlarında bulunan ve içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen Kazma Dağı bölgesini, çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söylemişti.

ABD'ye ait sığınak delici bombalarının, granit yapıdaki dağın iç kesimlerine nüfuz edip edemeyeceği bilinmiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, ABD bu nedenle ağır bombardıman uçaklarını kullanma kararı aldı ve bu kararı İsrail'e bildirdi.

Bu gelişmeyi doğrulayan bir haber de Beyaz Saray'a yakın Axios'tan geldi.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde sığınak delici füze taşıyan B-1 savaş uçaklarını kullanmaya başladı.

Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki Rockwell B-1 Lancer bombardıman uçakları; 34 bin kilograma varan silah taşıma kapasiteleriyle, JASSM seyir füzeleri ve GBU-72 gibi "sığınak delici" mühimmatları aynı anda, çok sayıda fırlatabilen ağır stratejik platformlar.

Kazma Dağı neden hedefte?

ABD, geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaşanan 12 gün savaşının sonunda İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini B-1 uçaklarıyla hedef alınmıştı.

İsrail istihbaratına dayandırılan haberlerde İran'ın Kazma Dağı'na nükleer faaliyetler için yeni bir tesis inşa ettiği öne sürülüyor.

Kazma Dağı, Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunuyor. Dağın en önemli özelliği sert granit yapısına sahip olması. İran'ın dağın altında 80 ila 100 metre derinliğe kadar kazı yaptığı iddia ediliyor.

Nitekim en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle dağın iç kesimlerine nüfuz edemediği belirtiliyor.

Kazma Dağı, İran'ın orta kesiminde yer alan Zagros Dağları içerisinde, ülkenin en kritik uranyum zenginleştirme tesislerinden biri olan Natanz Nükleer Tesisi'nin yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde yer alıyor. Görsel: Anadolu Ajansı

İran: Saldırı, ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarını hedef haline getirir

İran ise Kazma Dağı hakkındaki haberlerin "bahane olarak kullanıldığı" görüşünde.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin, içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen ancak nükleer faaliyetlerin gerçekleşmediği açıklanan Kazma Dağı’na olan "hastalıkla saplantısının, yıkım ve sabotaj girişimleri için bir bahane olduğunu" söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı da ABD’nin İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıkladı.

Yayımlanan bildiride, olası saldırının ardından ABD’nin müttefikleri ile yine ABD’nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.

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