Tahran, Kuveyt ve Ürdün'deki üsleri hedef aldı: 'ABD'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa onlarla savaşırız'

ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde dün gece çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İran basınına göre, ABD'nin saldırı açıklaması sonrası ülkenin genelinde birçok kent ve liman hedef alındı.

Haberlerde, Tebriz kentinin güneyinde askeri bir bölgenin yakınlarında, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde 4 patlama sesi duyulduğunu ve bölgede ABD savaş uçaklarının uçuş yaptığını duyurdu. Yine aynı eyalette yer alan Kunarek kentinde de patlama sesi duyuldu.

Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti, Buşehr kenti yakınlarındaki iki bölge ve ülkenin batısında bulunan Kirmanşah eyaletine bağlı Kangavar kenti ABD füze ve hava saldırılarının hedefi oldu. Buşehr Nükleer Santrali yakınlarında bulunan bir elektrik trafo merkezi vuruldu. Buşehr Valiliği'nin açıklamasına göre Bendergah köyünde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

İran'ın batısındaki Kürdistan'a bağlı Bane ve Hemedan'a bağlı Kebuder Aheng ilçelerine de hava saldırısı düzenledi.

Tahran’da hava savunma sistemleri devreye girdi

Başkent Tahran’a da saldırı oldu.

Fars Haber Ajansı, kentin doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girerek ateşlendiğini duyurdu.

Görsel: Anadolu Ajansı

CENTCOM 'askeri hedeflere' saldırmaya başladığını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasında, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.

Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı savunuldu.

İran'dan ABD'ye 'nükleer santrallere saldırı' uyarısı: 'Savaş genişler'

Trump'ın İran'ın Natanz Nükleer Santrali yakınlarında bulunan ve içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen Kazma Dağı bölgesini "çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını" söylemesinin ardından İran'dan açıklama geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine yönelik saldırı tehdidi hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceği ve ABD’nin müttefikleri ile yine ABD’nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.

ABD füze saldırısında Minab'daki okulda katledilen öğrencilerin yeni tespit edilen naaşları için cenaze töreni için hazırlandı. Görüntü: Press TV

İran Ordu Komutanı: ABD'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizdeki her şeyle savaşırız

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İsfahan eyaletindeki askeri birliklere gerçekleştirdiği ziyarette, ABD'nin İran'a yönelik olası kara harekatı hakkında değerlendirmeler yaptı.

ABD'nin İran'a karşı elindeki tüm imkanları kullandığını ancak başarısız olduğunu söyleyen Hatemi, "ABD'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizde olan her şeyle onlarla savaşırız" ifadelerini kullandı.

Hatemi, "ABD unsurlarının İsfahan kentinde İran topraklarına girmeyi denediğini" ancak İran halkının kararlı duruşuyla karşılaştığını söyledi.

ABD'nin İran ile imzaladığı mutabakat zaptına bağlı kalmayacağını öngördüklerini belirten Hatemi, bu nedenle askeri kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend ise ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin konuştu. Zeynivend, "Mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri devam ediyor. Diplomasi durmaz" dedi.

ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'la savaşın maliyetinin "37,5 milyar dolara ulaştığını" belirtti.

'Kuveyt'teki ve Ürdün'deki ABD üssünü İHA'larla hedef aldık'

İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 21'inci dalgası kapsamında gerçekleştirilen saldırının, ABD'nin İran topraklarına saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın mühimmat depoları ve lojistik ekipmanlarının kamikaze İHA saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Operasyon kapsamında Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde bulunan ABD unsurlarına ait binalar ve mühimmat depolarının da İHA'larla vurulduğu kaydedildi.

İran, Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nü geçtiğimiz günlerde de hedef almıştı. İran devlet medyası, ABD'nin savaş uçağı hangarlarının imha edildiğini gösteren uydu görüntüleri olduğu belirtilen fotoğraflar yayımlanmıştı.

Trump 18 ABD askerinin öldüğünü açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta resmi makamlarca öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı. Sayının bundan fazla olduğu düşünülüyor.

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