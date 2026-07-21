Trump 'İran'a saldırılar sürecek' dedi, adres verdi: 'Saddam Hüseyin'e yaptığımızı onlara da yapacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını aktaran Trump, "(İran'ın) Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız" dedi.

Donald Trump, "İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz" diyerek, İran'ın "nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracaklarını" bildirdi.

'Görüşmeye niyetimiz yok'

İran'ı hızlı bir şekilde yıprattıklarını savunan Trump, "Şu anda geri çekilirsek İran'ın yeniden inşası 20-25 yıl sürecek. Ancak şu anda gitmiyoruz. İran'ın kötü insanlarını ortadan kaldırdık. Saddam Hüseyin'e yaptığımızı onlara da yapacağız" ifadelerini kullandı.

İran'la yakında yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Trump, "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok" yanıtını verdi.

Kazma Dağı neden hedefte?

ABD, geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaşanan 12 gün savaşının sonunda İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini hedef alınmıştı.

Bugün ise İsrail istihbaratına dayandırılan haberlerde İran'ın Kazma Dağı'na nükleer faaliyetler için yeni bir tesis inşa ettiği öne sürülüyor.

Kazma Dağı, Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunuyor. Dağın en önemli özelliği sert granit yapısına sahip olması. İran'ın dağın altında 80 ila 100 metre derinliğe kadar kazı yaptığı iddia ediliyor.

Nitekim en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle dağın iç kesimlerine nüfuz edemediği belirtiliyor.

Axios: ABD ateşkes görüşmelerinin başarısız olma ihtimaline karşı topyekün savaşa hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen savaşta kritik bir karar aşamasına geldi. Washington ve Tel Aviv hattında masada yalnızca iki seçenek bulunuyor.

Beyaz Saray'a yakın Axios'un haberine göre, ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarda iki seçenek üzerinde duruyor. Bu seçeneklerden ilki Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayı hedefleyen 10 günlük geçici bir ateşkes, diğeriyse Tahran'ı tamamen pes ettirmeye yönelik yeni bir ortak saldırı girişimi.

Yetkililer, Körfez bölgesini felç eden ve ucu açık bir yıpratma savaşına dönen mevcut tablonun sürdürülemez olduğunu ve önümüzdeki birkaç günün hangi yolun seçileceğini netleştireceğini vurguluyor.

Katar, Mısır ve Pakistan'ın başını çektiği bölgesel arabulucular, tırmanan krizi durdurmak adına Washington ve Tahran yönetimlerine 10 günlük bir geçici ateşkes planı sundu.

Öte yandan Beyaz Saray bölgeye askeri yığınağını sürdürüyor. ABD ordusu son günlerde bölgeye onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı sevk etti.

Fakat 10 gündür aralıksız süren ABD bombardımanına rağmen İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gücü kırılamadı.

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