Pentagon doğruladı: İki haftada 100 ABD askeri yaralandı

ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) İran’ın misillemelerinde yaralanan asker sayısını gizlediği haberlerinin ardından yaralanan ABD asker sayısının yaklaşık 100 olduğu açıklandı.

Amerikan CBS News’a konuşan ABD’li yetkililer İran’ın bu ay Ortadoğu’daki üslere düzenlediği misilleme saldırılarında yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını söyledi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de CBS News’a yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğrulayarak "7 Temmuz 2026'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin bir dereceye kadar yaralandığı tespit edildi” dedi.

Parnell bunların yüzde 96'sının göreve geri döndüğünü, yaralanmaların büyük çoğunluğunun hafif beyin sarsıntıları olduğunu ileri sürdü.

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Pentagon'un ABD ile İran arasında son dönemdeki çatışmalara ilişkin açıkladığı sayıların gerçeklerle uyuşmadığı belirtilmişti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini, bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığını, ABD’ye ait birçok helikopterin hasar aldığını belirtmişti.

Bir askeri yetkili de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), göreve hızla geri döndükleri takdirde yaralanan askerler hakkında bilgi paylaşmak zorunda olmadığını söylemişti.

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