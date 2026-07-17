İran’dan ABD’ye uyarı: ‘Geniş çaplı taarruz aşamasına geçebiliriz’

İran lideri Mücteba Hamaney’in askeri danışmanı ve İran Devrim Muhafızları’nın eski komutanı Muhsin Rezai, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran’ın askeri operasyonlarının kapsamını genişleteceği uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Rezai, ABD saldırılarının iki ya da üç gün daha devam etmesi durumunda İran’ın “geniş çaplı taarruz ve imha aşamasına” geçeceğini söyledi.

Rezai, olası saldırılarda “siyasi sınırların gözetilmeyeceğini” belirterek, bölgedeki ABD askerleriyle askeri üslerin İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olabileceğini ifade etti. İranlı yetkili, ABD’nin “füze ve İHA dalgaları beklemesi gerektiğini” dile getirdi.

‘Savaş ve müzakere dönemi sona erdi’

Washington’ın eşzamanlı olarak savaş ve müzakere politikası yürüttüğünü belirten Rezai, ABD ordusunun geçici ateşkesi bölgedeki askeri kapasitesini ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını güçlendirmek için kullandığını kaydetti.

Rezai, taraflar arasında haziran ayında imzalanan geçici mutabakatın artık geçerliliğini yitirdiğini ifade ederek, “Hem savaş hem müzakere dönemi sona erdi” dedi.

İran’ın yeni stratejisinin, ülkeye yönelik her saldırıya aynı ölçekte ve doğrudan karşılık verilmesine dayandığını söyleyen Rezai, ABD’nin İran’ın güney kıyılarına ve altyapısına yönelik saldırılarının deniz ablukasını tamamlamayı amaçladığını vurguladı.

Rezai ayrıca Washington’ın Hark Adası ile İran’ın nükleer tesislerine yönelik yeni saldırılar hazırlıyor olabileceğini söyledi.

ABD saldırılarını yedinci geceye taşıdı

Rezai’nin açıklaması, ABD’nin İran’a karşı hava saldırılarını yedinci geceye taşıdığı sırada geldi.

ABD ordusu son saldırılarda İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde kara ve demir yolu köprülerini, enerji altyapısını ve Çabahar Limanı’ndaki bir kuleyi hedef aldı. İranlı yetkililer, Bandar Abbas Limanı’nı ülkenin iç bölgelerine bağlayan köprülerin vurulduğunu ve son saldırılarda en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırılarda askeri hedeflerin vurulduğunu öne sürerken, İran söz konusu tesislerin önemli bölümünün sivil ulaşım ve ticaret altyapısına ait olduğunu belirtti.

İran da ABD’nin saldırılarına Katar, Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt’teki ABD askeri varlığını vuran füze ve İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Kuveyt yönetimi, saldırılardan birinde bir elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hasar gördüğünü duyurdu.

Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim büyüyor

İran ile ABD arasındaki son çatışmaların merkezinde, dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı bulunuyor.

Washington, İran limanlarına yeniden deniz ablukası uygulamaya başladığını açıklarken, ABD kuvvetleri ablukayı aşmaya çalıştığını ileri sürdüğü bazı ticari gemilere müdahale etti. İran ise boğazın kendi denetiminde kalacağını ve ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerine izin vermeyeceğini belirtiyor.

Rezai, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı ortak yönetme yönündeki önerisini kabul etmeyeceklerini söyledi. Washington’ın amacının boğaz üzerinde hakimiyet kurarak küresel enerji piyasasını kontrol etmek olduğuna işaret eden Rezai, bunun Rusya ve Çin’e karşı daha geniş bir savaş hazırlığının parçası olduğunu kaydetti.

Karşılıklı saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısı son haftaların en düşük seviyesine inerken, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 85 doların üzerine çıktı.

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