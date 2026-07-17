İran’dan Kuzey Irak’a füze saldırısı iddiası: İranlı Kürt grupların kampları vuruldu

İran’ın Irak Kürt Bölgesi’nde bulunan İranlı Kürt örgütlere ait kamplara yönelik füze saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırıların Süleymaniye vilayetine bağlı Zergvez ve Surdaş bölgelerinde bulunan, İranlı Kürt örgüt Komala’yla bağlantılı merkezleri vurduğu belirtildi.

Komala, Zergvez yakınlarındaki saldırıda dokuz mensubunun hayatını kaybettiğini, yaralananların da bulunduğunu açıkladı. İlk haberlerde ölü sayısı sekiz olarak duyurulurken, örgütün sonraki açıklamasında sayı dokuza yükseldi.

Irak Kürt Bölgesi merkezli Şafak News, saldırılarda İran’a ait füzelerin kullanıldığını yazdı. Haberde, Süleymaniye çevresinde birden fazla noktanın vurulduğu belirtildi.

Surdaş’taki merkez yeniden vuruldu

İran’ın resmî haber ajansı IRNA da Surdaş bölgesinde İranlı Kürt örgütlere ait bir merkezin füze saldırısına uğradığını doğruladı.

IRNA’nın aktardığına göre saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı, yalnızca maddi hasar meydana geldi. Haberde saldırıyı gerçekleştiren tarafa ilişkin resmî bir açıklamanın henüz yapılmadığı belirtildi.

IRNA, daha önce Zergvez bölgesindeki bir başka merkezin vurulduğunu ve Komala’nın dokuz mensubunun öldüğünü açıkladığını da aktardı.

İran medyasında yer alan haberlerde saldırının İran ordusu ya da Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirildiğine dair resmi bir üstlenmeye yer verilmedi.

Erbil üzerinde sekiz İHA düşürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı güvenlik birimleri, Erbil üzerinde patlayıcı taşıdığı belirtilen sekiz insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

İHA’ların hedefinin ne olduğu ve doğrudan İran tarafından gönderilip gönderilmediği konusunda henüz ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı. Olaylarda can kaybı bildirilmedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bölgede yaşanan askerî tırmanışın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İran’dan resmi üstlenme yok

İran merkezli Radio Zamaneh, Komala’nın açıklamasına dayanarak saldırıların Devrim Muhafızları tarafından yedi füzeyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Buna karşılık İran’ın resmi ve yarı resmi medya kuruluşları saldırıların gerçekleştiğini doğrulamakla birlikte, İran ordusu ya da Devrim Muhafızları’ndan saldırıları üstlenen bir açıklama aktarmadı.

Komala, son 39 günde Irak Kürt Bölgesi’ndeki mevzilerine füze ve İHA’larla 40’tan fazla saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

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