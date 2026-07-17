Körfez'de gerilim sürüyor: ABD altyapılara saldırdı, İran üsleri vurdu

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ateşkesi bozan ABD, art arda altı gecedir İran'a saldırıyor.

İran'ın altyapılarını vurmakla tehdit eden ABD, sabaha kadar altı köprüyü ve bir demir yolu istasyonunu hedef aldı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralandı.

İran ise Körfez ülkelerindeki ABD üslerine misillemeler gerçekleştirdi. Kuveyt’te ABD’ye ait birçok nokta hedef alınırken, Bahreyn'de ise ABD'nin keşif uçakları ve helikopterlerinin bulunduğu üsse İHA saldırıları düzenlendi.

Saldırılar iki köprü ve bir demir yolu istasyonuyla başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından gece saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki iki köprünün hedef alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

ABD'nin iki köprüyü hedef aldığı saldırıların ardından Bender Abbas'ta demir yolu bağlantı istasyonuna da saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki demir yolu bağlantı istasyonu ABD tarafından hedef alındı. Saldırıda iki kişi yaralandı.

ABD beş ticari gemiye müdahale etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukasını tekrar ilan etmesinin ardından Umman Körfezi'ndeki ticari gemilere yapılan uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, "abluka ihlali yapmaya çalışan" üç ticari gemiyi yeniden yönlendirdiği ve "talimatlara uymayan" bir gemiyi "etkisiz hale getirdiği" ifade edildi.

ABD güçlerinin, "ablukaya uyulduğundan emin olmak için" bir gemiye de çıktığı kaydedilen paylaşımda, "Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sular, Amerika'nın çelik duvar ablukasını ihlal etmeye çalışan gemiler dışında, serbest ve açık kalmaya devam ediyor" iddiasında bulunuldu.

Çabahar kentindeki limana düzenlenen saldırıda deniz gözetleme kulesi yıkıldı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD, Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini vurdu.

Saldırıda kule tamamen yıkılırken, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Saldırının ardından teknik ve operasyonel ekiplerin bölgeye sevk edildiği, hasarın tespiti, güvenlik önlemlerinin alınması ve liman faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

İran: ABD Hürmüzgan eyaletinde altı köprüyü hedef aldı

İran'da Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde altı köprünün ABD tarafından hedef alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine yönelik saldırıları sırasında Hamir ilçesindeki altı köprü vuruldu.

Hürmüzgan Valiliği, Bandar Abbas - Hamir-Lar güzergahındaki Girveh Köprüsü, Latidan (Kalmatlı) köyünden sonraki köprü, Bender Abbas - Khamir-Lar dönüş güzergahı, Kuhoristan-Lar güzergahındaki 2 köprü, Bender Hamir-Keshar-Bender Abbas aksındaki yarım kalmış köprü ve Hamir İlçesindeki Maru köyündeki köprünün ABD saldırısında hedef alındığını ve hasar gördüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Kuveyt’te ABD’ye ait birçok nokta hedef alındı

İran da ABD saldırılarına karşı misillemeler gerçekleştirdi. Tahran'ın hedefi, Körfez ülkelerindeki ABD üsleri oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran’daki telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile trafikte seyir halindeki araçlara yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt’te bulunan ABD noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İran kaynaklı füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklı olabileceği belirtilen açıklamada, halktan ilgili kurumlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

'ABD'ye yönelik misilleme operasyonları devam edecek'

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, ABD’nin, İran’ın zayıfladığı yönündeki yanlış düşüncelere kapılarak müzakerelerin ortasında saldırılarına yeniden başladığı, telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile seyir halindeki araçlara saldırı düzenleyerek çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Bildiride ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Nasr-2 Operasyonu’nun 12. Dalgası ile ABD saldırılarına karşılık Kuveyt’te bulunan füze savunma tespit ve erken uyarı radarı, silah depoları, karadan karaya füze fırlatma rampası ile bu sistemlere ait çok sayıda yedek füzeyi hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye yönelik misilleme operasyonlarının devam edeceği uyarısında bulundu.

İran: Bahreyn'de ABD'nin keşif uçakları ve helikopterlerinin bulunduğu üsse İHA saldırıları düzenledik

İran ordusu, Bahreyn'de ABD ordusuna ait keşif uçakları ve helikopterlerin bulunduğu Sakhir Hava Üssü'nü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 11. dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İran ordusu, düşmanın kentsel altyapıyı ve masum insanları hedef alan düşmanca eylemlerine karşılık, birkaç saat önce Yıldırım Operasyonu'nun 11. aşamasında Bahreyn'deki Sakhir üssünde bulunan terörist ABD ordusunun helikopterleri ile P-8 keşif uçaklarını Areş yıkıcı insansız hava aracı saldırılarıyla hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin çaldığı duyuruldu. Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

Katar'da sirenler çaldı

Katar İçişleri Bakanlığı ise güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ülkede güvenlik tehdidinin olduğu ve vatandaşların evlerinde kalmaları veya güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunulduğu açıklamada, tehdit sona erinceye kadar vatandaşların açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Bahsi geçen güvenlik tehdidine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İlerleyen saatlerde Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin ülkeyi hedef alan balistik füze saldırılarını önlemeyi sürdürdüğü açıklandı. Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan çok sayıda balistik füze saldırısını engellemeye devam ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, saldırılara ilişkin balistik füze sayısı, hedef alınan bölgeler veya operasyonun ayrıntıları konusunda ise bilgi paylaşmadı. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği görüldü.

ABD, İran'a başlattığı saldırıları bitirdiğini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 6 gün art arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM, ABD Doğu saatiyle 21.40'da (TSİ 04.40) İran'a yönelik başlattığı son büyük saldırı dalgasını bitirmiştir" ifadesine yer verildi.

ABD'nin İran'ın kıyı gözetleme ve hava savunma mevzileri, askeri lojistik altyapısı ve denizcilik kabiliyetleri gibi askeri hedeflerini, savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileri ile vurduğuna işaret edilen açıklamada, bunun, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının art arda altıncı gecesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, halihazırda 50 binden fazla ABD askerinin Ortadoğu'da görev yaptığı aktarıldı.

İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin temmuz ayında başlattığı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur da saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.

Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri ve özel haberlerimizi kaçırmayın.