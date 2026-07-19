WSJ: İran, ABD’nin hava savunma sistemlerindeki açıkları kullanmaya başladı

İran’ın ABD’nin bölgedeki hava savunma sistemlerine karşı yeni saldırı yöntemleri geliştirdiği kaydedildi

The Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre İran, son saldırılarında çok yüksek hızlarda hareket eden ve atmosfere yeniden girerken manevra yapabilen balistik füzeler kullanmaya başladı.

Yetkililer, söz konusu füzelerin uçuşlarının son aşamasında yön değiştirebilmesinin, önceden hesaplanmış bir rota üzerinden çalışan hava savunma sistemlerinin müdahalesini zorlaştırdığını savundu. Haberde kullanılan füze tipi ya da sistemin teknik özelliklerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

WSJ’nin değerlendirmesi, İran’ın Ürdün’de ABD askerlerinin bulunduğu Muvaffak Salti Hava Üssü’ne düzenlediği saldırının ardından geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıda iki ABD askerinin öldüğünü, bir askerin kayıp olduğunu ve bazı askerlerin de yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından ABD ordusu İran’daki hedeflere yeni hava saldırıları düzenledi.

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde ise Muvaffak Salti Üssü’ne en az iki İran balistik füzesinin isabet ettiği belirtildi. Son bir hafta içinde İran, Ürdün’deki ABD güçlerini hedef alan dört ayrı füze saldırısı gerçekleştirdi

Axios’a konuşan bir ABD’li yetkili, saldırıların İran’ın Ürdün’deki ABD savunma sistemlerinin “zayıf noktalarından yararlanmayı başardığına” işaret edebileceğini söyledi. Aynı saldırılarda onlarca ABD askerinin yaralandığı ve bazı helikopterlerin imha edildiği de öne sürüldü.

İran daha önce radarları hedef almıştı

İran’ın ABD hava savunmasını aşmaya yönelik hamleleri yalnızca balistik füzelerle sınırlı değil.

Mart ayında İran; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki radar, haberleşme ve hava savunma sistemlerini vurmuştu.

İran, özellikle hava savunmasının “gözü” olarak nitelendirilen radarları tek yönlü saldırı dronlarıyla vuruyor, böylece ABD ve müttefiklerinin yaklaşan füze ve insansız hava araçlarını tespit etme kapasitesini zayıflatmaya çalışıyordu.

Daha önce de ABD ve İsrail’in İran’ın füze altyapısına yönelik yoğun saldırılarına rağmen Tahran’ın füze atışlarını sürdürebildiğine dikkat çekiliyordu. İran’ın kıyıya yakın fırlatma noktaları yerine ülkenin iç kesimlerinden, daha uzun menzilli füzeler kullanmaya yöneldiği belirtilmişti.

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