İran Ürdün’de ABD üssünü vurdu: En az 2 ABD askeri öldü

İran’a karşı yeniden başlattığı saldırılarda köprüleri ve sivil altyapıyı da hedef alan ABD ordusuna karşı İran bölgedeki ABD askeri varlığına misillemelere devam ediyor.

İran Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’deki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenledi.

ABD ordusu Ürdün’deki üsse dün yapılan saldırıda 2 askerinin öldüğünü, bir askerininse kayıp olduğunu açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada 17 Temmuz'da Ürdün'de İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarında 2 ABD askerinin öldüğü, bir ABD askerininse kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada 4 ABD askerinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, daha sonra taburcu edildikleri kaydedildi.

Hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu bu sabah yaptığı açıklamada Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik gece boyunca süren ABD saldırılarına karşılık olarak "Nasr 2" operasyonlarının 20. dalgasını başlattığını belirtmişti.

Operasyonda Ürdün'ün doğusundaki Azrak'ta bulunan ABD askeri tesisindeki uçak sığınaklarının ve büyük bir uçak park rampasının hedef alındığı, saldırının en az iki ABD savaş uçağı ve üç ek uçağın imha edilmesine ve diğer birkaç uçağın da önemli ölçüde hasar görmesine yol açtığını belirtmişti.

ABD'nin İran içindeki sivil altyapıyı, hastaneleri, köprüleri, demiryollarını, limanları ve havaalanlarını hedef alarak savaşı tırmandırdığı belirtilen açıklamada Ürdün halkına ve silahlı kuvvetlerine seslenilerek ülkedeki ABD askeri varlığına karşı daha büyük bir rol oynamaları çağrısında bulunulmuştu.