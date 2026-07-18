ABD saldırılarının sürdüğü İran'dan Körfez'e misilleme: 'Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da NATO Zirvesi sırasında İran'a yeniden saldırıları başlatmasının ardından Körfez'de gerginlik sürüyor.

ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırıları dün akşam ve gece boyu aralıklarla devam etti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği bölgede köprülerin ve tünelin hedef alındığını açıkladı.

Valilik, Bender Abbas-Sircan güzergahındaki Rudhaneh Şur Köprüsü'nün ABD saldırıları nedeniyle kapatıldığını, Rodan'a giden Minab Üçyollu köprüsü ile Bender Abbas'tan Hacı Abad'a giden Şehid Mirzai Tüneli'nin de saldırılara uğradığını duyurdu. Halkın bu yollardan geçiş yapmaktan kaçınmaları gerektiği belirtilirken alternatif yollar oluşturma çabalarının sürdüğü aktarıldı.

ABD savaş uçaklarıyla saldırdı

İran'ın Tesnim Haber Ajansı Yezd muhabirinin aktardığına göre, Amerikan savaş uçaklarının gece yarısı Yezd'in bazı bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından, bölgede yeni patlama sesleri yükseldi. Fars eyaletine bağlı Lar ve Darab ilçelerine saldırı düzenlendi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde de 3 patlama sesi duyuldu.

IRNA'ya göre Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, hava savunma sistemleriyle Buşehr semalarında bir MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracını vurarak düşürdü.

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Deniz Kuvvetleri: ABD desteğiyle Hürmüz'den geçmeye çalışan 4 gemi durduruldu, mayınlı bölgeden geçmeye çalışan 2 tankerde patlama

İran, ABD'nin ülkeye saldırıları yeniden başlatmasıyla Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattığını bir süre önce duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemi füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu.

Açıklamada, Boğaz'daki gemilerin İran donanmasının uyarılarına ve bildirimlerine dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı sulardan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. ABD'nin saldırıları sona erene kadar Boğaz'dan "kimyasal gübre veya bir damla petrol ve doğalgaz bile ihraç etmenin mümkün olmadığı" aktarıldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hint Okyanusu’nda bulunan ABD savaş gemisi hedef alındı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD savaş gemisine seyir füzesi fırlattığı bildirildi.

Devrim Muhafızları: ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Kuveyt'teki üsler hedef alındı

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD saldırılarına karşılık düzenlenen saldırılarının 18'inci dalgasında ABD'nin bölgedeki üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Kuveyt'te Arifjan Üssü'ndeki kara kuvvetleri destek merkezinde ABD askerlerinin toplanma yerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtilerek, saldırılarda birçok Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi. Ortadoğu'daki en stratejik askeri üslerden biri olan üs, Kuveyt'in başkentinde petrol rafineleri ve liman bölgesi olan Şuaybe limanına yakın bir konumda yer alıyor.

Kuveyt'in Ali Salim Hava Üssü'ne de İHA saldırıları düzenlendiği ve saldırıda ABD ordusunun radar sistemlerinin imha edildiği, silah bakım hangarı ve İHA sığınağının da vurulduğu kaydedildi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik düzenlediği 4 füze ve İHA saldırısına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıkladı.

İran, Kuveyt'teki ABD üssünü daha önce de İHA ve füzelerle vurmuştu.

'Bahreyn'de ABD'nin saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı yapay zeka destekli hedefleme merkezi vuruldu'

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da geceden bu yana ülkede 4 kez sirenlerin çaldığını belirterek, vatandaşlara sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları "Bahreyn'de ABD'nin saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı yapay zeka destekli hedefleme merkezi ile ABD ordusunun deniz dronlarının deposunu balistik füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu" açıkladı.

Kuveyt: İran'ın ülkedeki hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığı saldırılarda bazı askerlerimiz yaralandı

Kuveyt Ordusu da, İran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkedeki hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığı saldırılarda bazı askerlerin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ordunun X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

İran'ın düşmanca saldırıları kapsamında Kuveyt ordusuna ait hayati öneme sahip tesis ve kamplar İHA'larla hedef alındı. Söz konusu saldırılarda görevleri başındaki Kara Kuvvetleri mensuplarından bazı askerler yaralandı.

İran'ın ayrıca hayati öneme sahip bazı sivil tesisleri de hedef aldığını öne süren Atvan, İran'ın saldırılarına maruz kalan tesisler arasında elektrik santralleri ve su arıtma tesislerinin de olduğunu savundu.

Söz konusu enerji santralleri ve tesislerin bazılarında yangın çıktığına işaret eden Atvan, İran'dan gelen füze ve İHA'lara hava savunma sistemleriyle müdahale sırasında bazı bölgelere düşen şarapnellerin maddi hasara yol açtığını ifade etti.

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