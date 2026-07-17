İran Devrim Muhafızları: Suriye’de ABD komuta merkezini vurduk
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2017 tarihli bu fotoğrafta işgalci ABD güçleri ile desteklediği cihatçı militanlar El Tanf Üssü'nde görülüyor.
Dış Haberler
Yayın Tarihi: 17.07.2026 , 15:14 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 , 15:23
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına misilleme operasyonları kapsamında Suriye’nin doğusundaki El-Tanf bölgesinde ABD'ye ait özel operasyonlar komuta merkezini vurduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD hedeflerine yönelik misillemelere ilişkin yayımladığı bildiride, Suriye'deki ABD komuta merkezine, Umman'daki radarlara ve Kuveyt'teki depolara saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyon sırasında bir radar sisteminin ve birkaç özel operasyon helikopterinin imha edildiği ve çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü kaydedildi.
Saldırının, önceki gün İran'ın güneydoğusundaki İranşehr kenti yakınlarındaki Bampur'da bulunan 388. Tugay garnizona düzenlenen Amerikan hava saldırısında hayatını kaybeden 7 İranlı askerin intikamı için yapıldığı belirtildi.
ABD ordusu Şubat ayında Suriye'nin Ürdün, Irak sınırı yakınındaki El-Tanf üssünden tamamen çekildiğini ileri sürmüştü.
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