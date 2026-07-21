ABD günlerdir saldırıyor: İran'dan Körfez'deki üslere ve ABD askerlerine misilleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da NATO Zirvesi sırasında yeniden başlattığı İran'a saldırılar günlerdir devam ediyor.

İran devlet televizyonuna göre, dün akşam yerel saatle 19.00’da İran’ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendi. Merkezi Valiliği, saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, maddi hasara dair ise incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyuldu. Ayrıca Çabahar ve Kunarek kentlerinden de patlama sesleri geldi.

Öte yandan İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Santrali çevresinde İran hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Siviller de hedef alındı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abdanan Kaymakamı Behzad Nur Muhammedi, ABD güçlerinin, İlam eyaletine bağlı Abdanan kentinde Abdanan dağları yakınlarındaki sivillerin yaşadığı bir bölgeyi füzelerle hedef aldığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını duyurdu. Söz konusu saldırı dalgasının Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini "daha da zayıflatmanın amaçlandığı" kaydedildi.

İran'dan misilleme: ABD üsleri hedef alındı

ABD’nin saldırılarının ardından İran yine Körfez ülkelerine misilleme başlattı.

Fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün’ün çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, Ürdün ordusu, İran’dan fırlatılan ve ülke topraklarını hedef alan 3 füzenin engellenerek düşürüldüğünü bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA Ürdün’de ABD güçlerinin de kullandığı Muvaffak Salti Hava Üssü’nde ilk bildirilenden daha büyük hasar oluştuğunu belirtti. IRNA’nın haberinde, yeni değerlendirmelerin, üssün yalnızca tek bir roketle vurulmadığını, geniş çaplı, yüksek düzeyde koordineli ve hassas biçimde hedeflenen bir saldırıya maruz kaldığını gösterdiği savunuldu.

Ürdün’ün doğusundaki Ezrak bölgesinde bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından işletiliyor. Üs, ABD askerleri ve savaş uçakları tarafından da kullanılıyor.

Kuveyt ve Bahreyn'deyse, İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyuruldu.

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'Bahreyn'de Patriot hava savunma sistemi imha edildi'

İran Devrim Muhafızları da açıklama yaptı. "Nasr 2" operasyonunun 24'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, Bahreyn'in El-Muharrak bölgesindeki bir ABD radarı ile bir hava savunma sisteminin ve Er-Rifa bölgesindeki Patriot hava savunma sisteminin füze ve İHA saldırısıyla vurularak imha edildiği öne sürüldü.

Açıklamada İran, operasyonların devamında Kuveyt'te ABD'ye ait uzun menzilli bir radar sahası, haberleşme merkezi, uydu iletişim sistemleri ile Ali El-Salim Üssü'ndeki MQ-9 İHA'ların bulunduğu hangarın hedef alındığını ve çok sayıda İHA'nın imha edildiğini veya ağır hasar gördüğünü savundu.

Kuveyt'te ABD askerlerinin konuşlandığı binaya saldırı düzenlendi

Ayrıca, yine Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü'nde konuşlu erken uyarı radarı, füze savunma radarı, FPS-117 radarı, Patriot hava savunma sistemi ve uydu haberleşme sistemlerinin vurularak imha edildiği öne sürüldü.

Öte yandan, İran Ordusu da Kuveyt'teki üç ABD üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 19'uncu aşaması kapsamında Kuveyt'teki Arifcan, El-Udeyri ve Ahmed el-Cabir üslerine kamikaze İHA saldırıları düzenlediği belirtildi. Arifcan Üssü'ndeki idari binalar ve yön bulma antenlerinin, El-Udeyri Kampı'ndaki helikopter park alanının ve Ahmed el-Cabir Üssü'ndeki ABD askerlerinin konuşlandığı binanın hedef alındığı belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran’da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "siyah tabut içinde yattığı"nın resmedildiği bir afiş asıldı. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Trump'tan yeni tehdit: 'Bedelini katbekat ödeyecekler'

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Netanyahu ve İran hakkında açıklamalar yaptı. "İran, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bu cinayetin bedelini katbekat ödeyecek" diyen Trump, bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini ifade etti.

Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürece "hiçbir şekilde ve koşulda gözaltına alınmayacağını" ifade ederek, Netanyahu'nun, İran'a karşı "mücadele verdiğini" savundu.

Trump, gözaltına alınması gerekenlerin İran'ı "ölüm ve yıkıma sürükleyen kişiler" olduğunu ve bunun yıllar önce selefleri tarafından çözülmüş olması gerektiğini öne sürdü.

Bender Abbas liman şehrindeki sakinler, ABD saldırılarına maruz kalan güney bölgelerine dayanışma göstermek ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğine destek bildirmek amacıyla insan zinciri oluşturdu. Video: Press TV

CNN: ABD, Ortadoğu'da uçak sayısını artırmayı hedefliyor

CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Ortadoğu'da konuşlu ABD uçaklarına ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, Ortadoğu'da gerilim sürerken ABD'nin, yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra Avrupa'daki üslerde bulunan bazı uçakları da bölgeye ek olarak göndereceğini öne sürdü.

İsmi belirtilmeyen İsrailli bir kaynak ise İran'a yönelik marttaki saldırılarda bölgede ABD'ye ait yaklaşık 94 yakıt ikmal uçağının bulunduğunu, uçakların sayısının bir süre sonra 40'a düşürüldüğünü ancak geçen haftadan bu yana artış görüldüğünü belirtti.

İsrailli kaynak, ABD'ye ait düzinelerce yakıt ikmal uçağının geçen günlerde İsrail'e geldiğini ve gelmeye devam edeceğini öne sürdü.

CNN'nin bir diğer haberinde de Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları "aksine karar verene kadar sürdüreceği" ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği iddia edildi.

İsrail basınına göre ise ABD ordusu ilerleyen günlerde İran'a yönelik saldırıların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor ve Trump'ın nihai kararı bekleniyor.

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