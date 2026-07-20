Yemen’den Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a deniz ablukası

Yemen’de Ensarullah Hareketi (Husiler) Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattığını açıkladı.

Hareketin askeri sözcüsü Yahya Seri televizyondan yayınlanan açıklamasında, Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının "derhal yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

Suudi Arabistan'ın yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına uyguladığını kuşatma ile Yemen limanları ve havalimanlarına yönelik kısıtlamalarına misilleme olarak bu kararın alındığı açıklandı.

Açıklamada, kararın "göze göz, dişe diş" anlayışıyla alınan bir misilleme olduğu belirtilerek, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik uygulamalarının devam etmesi halinde benzer karşılıkların süreceği ifade edildi.

Bu adım, Hürmüz Boğazı’nın ardından dünya enerji ve deniz ticaretinin ikinci kritik geçiş noktası olan Babülmendep Boğazı'nın kapanmasına yol açabilecek.

Bu ayın başlarında, Suudi Arabistan'ın, İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a giden Yemenli yetkililerden oluşan bir heyeti taşıyan İran uçağının dönüşünü engellemeye çalışmasıyla gerilim tırmanmıştı. Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından uçak yön değiştirilerek Hudeyde şehrine güvenli bir şekilde inmişti.

Ensarullah Hareketi Sana Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıdan Suudi Arabistan’ı sorumlu tutmuş ve Suudi Arabistan'a füze saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

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