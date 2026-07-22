ABD'den Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na füze saldırısı

ABD'nin İran'ın güneyindeki Lark Adası'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, saldırının bugün yerel saatle 14.48'de gerçekleştiğini aktardı. Ajansın haberine göre saldırının ardından adanın çevresinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

İranlı yetkililerin füzenin isabet ettiği noktayı, saldırının boyutunu ve meydana gelen muhtemel hasarı belirlemek üzere inceleme başlattığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. ABD yönetimi ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da saldırıya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

Hürmüz Boğazı'nın merkezinde bulunuyor

İran'a ait küçük bir ada olan Lark, Keşm Adası'nın doğusunda, Hürmüz Adası'nın ise güneyinde bulunuyor. Ada, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı üzerindeki konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Lark, İran'ın boğazdaki deniz trafiğini gözetlemek ve kontrol etmek için kullandığı ada zincirinin parçalarından biri. Ada çevresi, son aylarda İran'ın izin verdiği bazı ticari gemilerin kullandığı geçiş güzergâhları arasında da yer aldı.

ABD, İran'a dönük saldırılarını yeniden şiddetlendirmesinin ardından ülkenin güney kıyılarına ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri noktalara yönelik saldırılarını artırmıştı. Son günlerde Keşm Adası, Bender Abbas ve İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki çeşitli noktalar da ABD saldırılarının hedefi oldu.

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