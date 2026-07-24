Petrol 100 doları yine aştı: Bakanın hesabıyla iki haftanın faturası 12 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara’dan ilan ettiği savaş 13. günü geride bıraktı.

İran’ın Hürmüz Boğazı kıyılarına yoğunlaşan saldırılar petrol fiyatlarını ve dolaylı olarak dünyada enflasyonu tetiklemiş durumda.

Savaşın bir önceki dalgasında petrol fiyatları 120 doları görmüş, 8 Nisan’da varılan ateşkesin ardından 70 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Ancak bu gerileme kısa sürdü. Son iki hafta içinde yeniden tırmanışa geçen petrol 100 doları aştı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışı neredeyse durmuş durumda. Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı dün bire düştü. Bu rakam 7 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Petrole çifte kriz: Babülmendep de ablukada

Hürmüz’deki krize bu defa Babülmendep de eşlik ediyor.

Husiler, Yemen’e yönelik kuşatma ve kısıtlamalara misilleme olarak Suudi Arabistan'a karşı Kızıldeniz'de deniz ablukası başlattıklarını duyurdu.

Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendep rotası, Hürmüz Boğazı'nın ardından dünyanın en kritik ikinci petrol geçiş koridoru olarak kabul ediliyor.

Öte yandan Kazakistan Enerji Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen insansız hava aracı saldırılarının ülkenin Karadeniz'deki ana ihracat terminalini kapatmaya zorlamasının ardından petrol şirketlerinin üretimi geçici olarak azalttığını duyurdu.

Bu güzergah, dünyadaki günlük ham petrol arzının yaklaşık yüzde 2'sini taşıyor.

Stoklar tükeniyor

Fiyatlardaki düşüşün uzun sürmesinin bir nedeni de ABD öncülüğündeki “yedek rezerv” planının işlevini yitirmeye başlaması.

ABD'deki ham petrol stokları 1984'ten bu yana en düşük seviyesinde. Aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke acil durum rezervlerinden 172 milyon varili piyasaya sürmüş durumda. Yani piyasalardaki rahatlama, arzın bolluğundan değil, stokların yakılmasından kaynaklanıyordu.

Bakanın hesabı: İki haftanın maliyeti 12 milyar dolar

Petroldeki yükseliş yalnızca akaryakıt fiyatlarını tırmandırmakla kalmıyor ulaşımdan tarıma, lojistikten sanayi üretimine kadar tüm maliyet zincirini doğrudan tetikleyerek dünyada yeni bir enflasyon dalgasını körüklüyor.

Petroldeki 30 dolarlık artışın Türkiye ekonomisine maliyetiyse daha şimdiden korkutucu boyutlara ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "petrolde her 1 dolarlık artışın Türkiye’ye maliyeti 400 milyon dolar" açıklaması baz alındığında, son fiyat hareketliliğinin ülkeye toplam faturası 12 milyar doları buluyor.

Bakan, maliyetin vatandaşa yansıtılmadığını söylese de dışa bağımlı enerji politikaları iğneden ipliğe zam yağmuruna dönüşüyor. Halkın sırtındaki enflasyon yükü bu maliyetle daha da ağırlaşacak.

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