Trump’ın İran’ın dondurulmuş varlıklarına el koyma tehdidine karşı Tahran’dan sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı devam eden saldırılar sırasında gemilere, kargolara gelebilecek her türlü zararın, ABD tarafından kontrol edilen dondurulmuş İran varlıkları kullanılarak tazmin edileceğini öne sürdü.

Trump bugün Truth Social’dan paylaştığı mesajında "bir sonraki duyuruya kadar", "gemilere, kargolara veya bunlarla ilgili her şeye verilen her türlü zararın" tazminatının "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla" ödeneceğini iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Trump’ın planını sert bir dille kınadı, bunun dünya çapında tehlikeli bir örnek oluşturacağı konusunda uyardı.

X hesabından yaptığı paylaşımda "Gelecekteki tazminat taleplerini ödemek için başka bir ulusun varlıklarına el koymak kışkırtıcı bir emsaldir" ifadelerini kullanan Irakçi şunları kaydetti:

Bu tür fonlardan memnuniyet duyan veya bunlardan kâr sağlayanlar şunu unutmamalıdır: Hükümetler müsadereyi bir kez normalleştirdiğinde, hiç kimsenin varlığı güvende olmayacaktır. Ardından gelecek kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır.”

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