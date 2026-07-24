İran bölgedeki ABD üslerini vurdu: Erbil semalarında İHA’lar düşürüldü

İran, ABD'nin saldırılarına karşılık bölge ülkelerindeki Amerikan askeri tesislerini vurmaya devam ediyor.

İran ordusu ve Devrim Muhafızları, cuma günü Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt’te ABD güçlerinin kullandığı çeşitli üs ve askeri tesislere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran’ın açıklamasına göre Bahreyn’deki İsa Hava Üssü’nde yakıt depoları, ekipman ambarları ve ABD askerlerinin bulunduğu bölümler Arash tipi kamikaze İHA’larla vuruldu.

Devrim Muhafızları ayrıca Bahreyn’de ABD Beşinci Filosu tarafından kullanılan bir gözetleme tesisinin ve Amazon’a ait olduğu öne sürülen bir veri merkezinin vurulduğunu iddia etti. Amazon ya da ABD makamlarından bu iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmedi.

Ürdün: Yedi füze ve altı İHA düşürüldü

İran ordusu, Ürdün’ün doğusundaki Muvaffak Salti, diğer adıyla El Ezrak Hava Üssü’nde bulunan uçak hangarlarını, bakım tesislerini ve askeri barınakları vurduğunu açıkladı.

Ürdün ordusu ise İran’dan fırlatılan yedi füze ile altı İHA’nın savaş uçakları tarafından önlendiğini bildirdi. Açıklamada, önleme operasyonu sonucunda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Yaklaşık 4 bin ABD askerinin bulunduğu tahmin edilen Ürdün, topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermediğini savunuyor. Buna karşın ülkedeki ABD tesisleri, İran’ın son saldırılarının başlıca hedeflerinden biri hâline gelmiş durumda.

Kuveyt’te birden fazla tesis vuruldu

İran ordusu, Kuveyt’teki Udairi Kampı, Doha Kampı ve Arifjan Kampı’nda bulunan ABD personeli ile ekipman depolarına İHA gönderildiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları da Ali el-Salem Hava Üssü’ndeki bir mühimmat deposunun vurulduğunu, ABD askerleri arasında kayıplar bulunduğunu öne sürdü.

Kuveyt yönetimi, hava savunma sistemlerinin “düşman İHA saldırılarına” karşı devreye girdiğini duyurdu. İran’ın üslerde hasar ve kayıp meydana geldiğine ilişkin açıklamaları ise ABD makamlarınca doğrulanmadı.

Erbil’de ABD üssü yakınlarında patlamalar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de de ABD güçlerinin konuşlandığı havalimanı çevresinde art arda patlamalar meydana geldi.

Associated Press’in bölgedeki muhabirleri, Erbil Havalimanı yakınlarında bulunan askeri tesis çevresinden siyah dumanların yükseldiğini aktardı. Bölgedeki hava savunma sistemlerinin patlayıcı taşıyan İHA’lara müdahale ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre Erbil üzerinde altı İHA düşürüldü. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Havalimanındaki uçuşlar güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine durduruldu. İki güvenlik kaynağı daha sonra uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar da tarifeli seferlerin sürdüğünü ve havalimanının normal şekilde faaliyet gösterdiğini söyledi.

İran’dan üslerin çevresindeki sivillere uyarı

Devrim Muhafızları, bölge ülkelerinde yaşayan sivillerden ABD askerlerinin bulunduğu üs ve tesislerden uzak durmalarını istedi.

Açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kullandığı bütün bölgesel üslerin meşru hedef kabul edileceği belirtilerek, Amerikan askerlerinin bulunduğu noktaların en az 500 metre çevresinden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Saldırılar, ABD ordusunun İran’a yönelik üst üste 13’üncü gece hava operasyonu düzenlemesinin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son saldırılarda İran’a ait askeri komuta merkezlerinin, İHA depolarının, haberleşme tesislerinin ve deniz kuvvetlerine ait noktaların hedef alındığını açıkladı.

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