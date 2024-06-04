İliç'teki maden faciasında bir işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde yüz binlerce metreküplük siyanürlü toprak kaymış, göçük nedeniyle bölgede çalışma yapan 9 işçi toprak altında kalmıştı.

5 Nisan'da Uğur Yıldız'ın cesedine, 19 Nisan'da da Adnan Keklik'in cesedine ulaşılmıştı. 4 Mayıs'ta da Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cesetlerine ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün bir işçinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi. Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

4 işçi henüz toprak altındayken, bugün cesedi bulunan işçinin kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Aynı bölgede ikinci toprak kayması yaşanmıştı

Geçtiğimiz hafta aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha yaşanmıştı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "kontrollü toprak indirmesi" yapıldığını söylemişti. Aydoğdu, “İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir” demişti.

Madeni işleten Anagold Madencilik’in yüzde 80’inin ait olduğu Kanadalı şirket SSR Madencilik’ten yapılan açıklamadaysa olay “hafif ölçekte bir toprak kayması” diye nitelendirildi.

Bilirkişi raporu tamamlandı

Cumhuriyet Başsavcılığının toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürerken, heyelana ilişkin bilirkişi raporu da tamamlandı.

262 sayfalık bilirkişi raporunda, kazanın teknik boyutları değerlendirildi. Raporda, altın madeni ocağını işleten şirketin izin belgeleri, olay yönetimi ve kusurlularının da incelendiği aktarıldı.

Bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri sonucu raporda, olay, 5510 sayılı SGK Kanunu 13/a-b maddesi gereğince "iş kazası" olarak tanımlandı.

Tasarım ve projelendirme aşamasında yığın liçin duraylılık (herhangi bir cismin yerini ve konumunu

koruyabilmesi koşulu) analizinde hazırlanan raporlarda, meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı belirtilerek, Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlüklerin de yerine getirilmediği ifade edildi.

13 kişi asli kusurlu görüldü

Altın madeni ocağını işleten şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan 13 kişinin asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı. Asli kusurlular arasında global projeler başkan yardımcısı J.H. ve Kanadalı yöneticisi I.R.G de bulunuyor.

Raporda ayrıca, 7 Ekim 2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı veren yetkililerin de asli kusurlu olarak değerlendirildiği bilgisine yer verildi. 26 kişinin tali kusurlu olduğu aktarılan raporda, kazada "kaçınılmazlık unsuru"nun bulunmadığı kanaati yer aldı.

Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerdeki adliyelere çağırılmıştı. Savcılık sorgusu sonrası 4 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Murat Kurum da yargılanacak mı?

İliç faciasıyla ilgili bilirkişi raporuna göre "ÇED Olumlu" kararı veren yetkililer asli kusurlu olarak değerlendirildi. İkinci kapasite artışı iznini eski bakan Murat Kurum vermişti.

Kurum'un yargılanıp yargılanmayacağı merak konusu.