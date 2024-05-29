İliç için hazırlanan bilirkişi raporuna tepki: Asıl sorumluların üzeri mi örtülüyor?

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde yüz binlerce metreküplük siyanürlü toprak kaymış, göçük nedeniyle bölgede çalışma yapan 9 işçi toprak altında kalmıştı.

5 Nisan'da Uğur Yıldız'ın cesedine, 19 Nisan'da da Adnan Keklik'in cesedine ulaşılmıştı. 4 Mayıs'ta da Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cesetlerine ulaşıldı. 5 işçiyse hâlâ toprak altında.

Cumhuriyet Başsavcılığının toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürerken, heyelana ilişkin bilirkişi raporu da tamamlandı.

262 sayfalık bilirkişi raporunda, kazanın teknik boyutları değerlendirildi. Raporda, altın madeni ocağını işleten şirketin izin belgeleri, olay yönetimi ve kusurlularının da incelendiği aktarıldı.

Bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri sonucu raporda, olay, 5510 sayılı SGK Kanunu 13/a-b maddesi gereğince "iş kazası" olarak tanımlandı. Bunun yanı sıra altın madeni ocağını işleten şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan 13 kişinin asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı. Asli kusurlular arasında global projeler başkan yardımcısı J.H. ve Kanadalı yöneticisi I.R.G de bulunuyor.

Maden Mühendisleri Odası'ndan rapora tepki: 'Mühendisler günah keçisi değildir!'

Konuyla alakalı bir açıklama yayınlayan Maden Mühendisleri Odası, İliç ve benzeri diğer maden facialarında "gerçek sorumluların es geçilerek kabahatin mühendislere yıkılmasına" tepki gösterdi.

Odanın yaptığı açıklamada "maden mühendislerinin günah keçisi olarak görüldüğü" ifade edilirken bilirkişi raporlarında suçun mühendislere yıkılmak istendiğine dikkat çekildi.

"Her faciadan sonra günah keçisi ilan edilen mühendislerin mesleklerini sağlıklı bir şekilde yapabileceği bir ortam ne yazık ki kalmamıştır. Patronların kendilerini aklama aracı olarak mühendisleri hedef göstermeleri anlayışı sonucunda mühendisler mağdur edilmekte ve hayatları karartılmaktadır. İliç faciası ile ilgili tüm süreçler ve teknik değerlendirmeler ilk günden itibaren Odamız tarafından yakından takip edilmiş ve kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması sağlanmıştır. Önümüzdeki süreçte de Odamız tüm sürecin yakından takipçisi olacaktır. Mühendisleri günah keçisi ilan eden tüm değerlendirmeler, anlayışlar ve kararlar toplumun vicdanında nasıl kabul görmüyorsa bizlerin vicdanında da kabul göremeyecektir" ifadelerine yer verilen açıklama "Çalışırken patronlar adına yargılanmak ve ölmek istemiyoruz!" denildi.

MÜHENDİSLER GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR!



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'Asıl sorumluların ortaya çıkarılabilmesi için mücadelemizi vereceğiz'

soL'a konuşan Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Veyis Sır, gelinen noktada yaşanan sorunlardan dolayı maden mühendislerinin mesleklerini icra etme noktasında zorluk yaşadığını belirtti.

Sır, "Bir daimi nezaretçilik müessesesi var. Maden mühendisi daimi nezaretçilik görevini yerine getirirken ücreti madencilik faaliyeti yürüten firmadan alıyor ancak daimi nezaretçilik görevini yerine getiren maden mühendisinden ücreti aldığı yeri denetlemesi isteniyor. Bu mümkün mü sizce? Maden mühendisinin üzerinde ekonomik baskı ve işini kaybetme korkusu oluşuyor. Daha önce de söylemiştik. Bir havuz oluşturulmalı. İşverenler bu havuza yatırmalı daimi nezaretçi ücretlerini. Meslektaşlarımız, daimi nezaretçilik yapan maden mühendisleri de ücretlerini bu havuzdan almalılar. Daimi nezaretçiyi ekonomik olarak firmaya bağlarsanız teknik olarak da bağımsızlığını elinden alırsınız" diye konuştu.

İlgili mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Veyis Sır, "Maden Mühendisleri Odası İliç faciasında olduğu gibi Amasra'da ve diğer facialarda da konunun teknik ve hukuki takipçisi olacaktır, ilerleyen süreçte. Asıl sorumluların ortaya çıkarılabilmesi için mücadelemizi vereceğiz. İliç faciasında liç yüksekliğinin 260 metrelere ulaştığını gördük. Teknik olarak kabul edilebilir bir husus değildir bu. Firma maliyetlerden kaçmak için heyelan olan alanda liç işlemini sürdürmeye devam etmiştir. Dikeyleşmiş bir alanda liç işlemine devam edilmesi de faciaya davetiye çıkarmıştır. Bilirkişi raporları olayın belli bir kısmına odaklanabiliyor" dedi.

Faturanın mühendislere kesilmeye çalışılmasına karşı Maden Mühendisleri Odası olarak hukuki olarak yollarını arayacaklarını söyleyen Veyis Sır, sürecin takipçisini olacaklarını da belirtti.