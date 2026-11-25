Mersin'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Hiranur Aygar'ın ruhsatsız silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi gerekçeli kararını yazdı.

Kadın Dayanışma Komiteleri ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin üstlendiği dosyada Avukat Derya Demir; sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin hakkında "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarının kesinleşmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

'Esas deliller zamanında toplanmadı, dosyaya erişim kısıtlandı'

Derya Demir, telefon kayıtları dâhil esas delillerin zamanında toplanmadığını, gizlilik kararı nedeniyle soruşturma aşamasında dosyaya erişiminin kısıtlandığını ve bu eksikliklerin çok geç giderildiğini belirtti.

Başvuru, "iki sanığın öldürmeye iştirak etmiş olabileceğine ilişkin şüphenin yeterince araştırılmadığı ve yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği" iddiasına dayanıyor.

İlk duruşmadan itibaren delillerin toplanması istendi

Demir, en basit delillerin dahi toplanmadığını ancak iddianameyle öğrendiklerini ilk duruşma öncesi ifade etmişti.

Dosyadaki kısıtlama kararı nedeniyle şikâyetçi vekili olarak deliller toplanırken devreye giremediğini, iddianamenin sanık anlatımları esas alınarak düzenlendiğini belirtmişti. Silahın "şakalaşma" sırasında ateş aldığı savunmasını “açık bir kurgu” olarak nitelendirmiş, eksiklerin duruşmada giderilmesini istemişti.

Trafik kayıtları (HTS) ve bilirkişi incelemesine yansıyan görüşmelerse ikinci duruşmada dosyaya girmişti. Demir, baz istasyonu kayıtlarının iki sanığın anlatımlarıyla uyuşmadığını, bazı saatlerde baz sinyali alınmazken sanıkların gece boyunca Wi-Fi üzerinden WhatsApp görüşmelerini sürdürdüğünün kayıtlarda görüldüğünü belirtmişti. Kovuşturmanın genişletilmesi talebi o celsede reddedilmişti.

Üçüncü duruşmada mahkemenin, sanıkların o gece irtibat kurduğu kişileri tanık olarak dinlemeye karar verdiği aktarılmıştı. Hiranur aynı akşam bir arkadaşına "silaha dokunmaktan korktuğunu" yazmıştı. Avukatı, Hiranur’un kendi sözlerinin sanıkların “şakalaşıyorduk” savunmasıyla çeliştiğine dikkat çekmişti.

Atışın yeri ve dere kenarına bırakıldıktan sonraki telefon trafiği

Sanıklar atışın bir büfenin önünde gerçekleştiğini savunmuştu. Avukat Derya Demir ise kamera görüntülerindeki zaman akışının bu anlatımla uyuşmadığını, tanıkların silah sesi duymadığını ve büfe önünde boş kovan bulunmadığını anlatmıştı. Aracı kullanan sanığın elinde saptanan atış artığının, bitişik atış bulgusuyla birlikte değerlendirilmesini istemişti.

Gerekçeli karar

Gerekçeli karara göre Hiranur Aygar, hastaneye götürülmeden önce Üseli’de dere kenarında ağaçlık bir alana bırakılmıştı. Avukatı o sırada sanıkların telefonla görüştüğünü, ancak kimsenin 112’yi aramadığını vurgulamıştı. Görüşülen kişilerin olayla bağlantısının, bazı yazışmaların uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu iddiasının ve Hiranur’un telefonundan son mesajları kimin gönderdiğinin araştırılmasını istemişti.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararında 'olası kast'tan ceza verildi, iki sanık tahliye edildi

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs 2026’da sanık Hüseyin Arda Şark’ı "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapse mahkûm etmişti. Demir, “İlk derece mahkemesinin, Hiranur’un başına bitişik mesafeden ateş edilmesini olası kast kapsamında değerlendirmesini korkunç bulduk” sözleriyle karara itiraz etmişti. İstinaf dilekçesinde bitişik atış bulgusunun doğrudan kastı gösterdiğini ifade etmişti.

Mahkeme, Zeybek ve Çetin hakkında "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçu"ndan dörder ay hapis cezası belirlemiş, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. İki sanık o gün tahliye edilmişti.

Gülten Tan’ın adalet arayışı

Gülten Tan, iki sanığın tahliyesinin ardından kızını “Onun sesi, gülüşü, nefesi artık yok” sözleriyle anmıştı. Hiranur’u tek başına büyüten Tan, kızının ölümünü aydınlatmaya çalışırken kendisine yöneltilen suçlamaları da anlatmıştı:

Ben o günden beri yaşamıyorum. Çıkıp konuşacak takatim kalmadı. Kızımı bir uyuşturucu çetesinin öldürdüğünü söylüyorum. Araştırılsın diyorum. Sesimi duyan yok. Bir de arkamdan ‘Ne biçim annesin, kızına sahip çıkamadın’ diyorlarmış. Ben Hiranur’a tek başıma baktım. Ben de çocuğunu babası olmadan büyüten, geçinebilmek için sabahtan akşama kadar çalışmak zorunda olan milyonlarca kadından biriyim. Bunca zamandır kızımın başına ne geldiğini öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi dönüp bana hesap soruyorlar. Bu kirli ortamın sorumlusu ben miyim?

İstinaf mahkemesi duruşma açtı ve suçun doğrudan kastla işlendiğine hükmetti

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, öldürme eyleminin unsurlarını yeniden değerlendirmek üzere duruşma açtı. Daire, sanık Hüseyin Arda Şark’ın silah kullanma deneyimini, tabancada mekanik arıza bulunmamasını ve Hiranur’un başına bitişik mesafeden ateş edilmesini birlikte değerlendirdi.

Şark’ın "bilerek ve isteyerek hareket ettiği" sonucuna varıldı. Bu karar, 19 Ekim 2026’da ilk derece mahkemesinin kararını ortadan kaldırdı. Şark’ı doğrudan kastla kadına ve çocuğa karşı nitelikli öldürme suçundan, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Bu hükmün temyiz yoluna açık olması sebebiyle sanık yönünde hükmün temyiz edilmesini beklediklerini beyan eden Avukat Derya Demir, istinaf mahkemesince, Zeybek ve Çetin yönünden ileri sürülen istinaf nedenlerinin tamamının esastan ve kesin olarak reddedilmesini hatırlattı.

Ölüm olayını aydınlatabilecek esaslı deliller soruşturmada zamanında toplanmadı

Demir, kesin karara karşı AYM'ye başvurduklarını açıkladı. Demir, ölüm olayını aydınlatabilecek esaslı delillerin soruşturmada zamanında toplanmadığını ve eksikliklerin kovuşturmada da giderilmediğini belirterek Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğini kaydetti.

Bunun anlamı şudur; ölümle sonuçlanan veya yaşamı tehlikeye sokan bir olaya karşısında devletin olayın tüm yönlerini ortaya çıkarmak, sorumluları belirlemek ve gerekiyorsa cezalandırmak için bağımsız, hızlı ve etkili bir soruşturma yürütme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün ihlaliyle Hiranur davasında karşı karşılaştığımızı düşündüğümüz için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptık.

'Ruhsatsız silahların kaçı için inceleme başlatıldı?'

Demir, Hiranur’un dosyasında yanıtsız kalan soruların cezasızlıkla ilişkisini de şöyle anlattı: “Telefon kayıtları zamanında toplanmaz, çelişkili anlatımlar maddi delillerle sınanmaz ve olay gecesi kimlerin ne yaptığı araştırılmazsa, cezasızlığın zemini daha soruşturma aşamasında hazırlanır. Hiranur dosyasında yaşadığımız tam da bu. Biz mahkemeden şüpheyle mahkûmiyet kurmasını istemedik. Devletten, aydınlatabileceği şüpheleri karanlıkta bırakmamasını istedik.”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye de seslenen Demir, "Bakanlığınızın verilerinde kadın cinayetlerinde kullanılan 303 ateşli silahın 254’ü ruhsatsız. Bu silahların kaçı için inceleme başlatıldı? Kaçının kimden, nasıl temin edildiği ortaya çıkarıldı? Bu silahlar nasıl oluyor da, bakkaldan ekmek alır gibi herkesin eline geçebiliyor?" dedi.

Demir, sözlerini 25 Kasım mesajıyla tamamladı: “Diktatörlüğe boyun eğmeyen Mirabal kardeşlerden devraldığımız bayrak ellerimizde yükseliyor. Kadınların boyun eğmesini bekleyenler şunu bilsin: Bir kadını susturmaya kalktığınız yerde yakanıza yapışacağız. Hiçbir kadını yalnız bırakmayacağız, bu düzeni birlikte değiştireceğiz

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