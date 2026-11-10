HABAŞ'taki işçi katliamında 17 ölü, 1 kayıp

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Patlamada yaşamını yitiren işçilerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada ise 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı, 1 kayıp işçiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

HABAŞ'ın Aliağa'daki tesisinde 9 Kasım'da meydana gelen patlamada, çok sayıda işçi yaşamını yitirmiş, işçilerden bazıları yaralanmıştı.

11 kişi hakkında gözaltı kararı

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, gözaltı kararı verilenler arasında fabrika müdürü, işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi ve çeşitli mühendislerin de bulunduğunu açıklamıştı.

HABAŞ'ta iş cinayetleri sürüyor

HABAŞ'ın Aliağa'daki tesislerinde patlamadan önce de iş cinayetleri yaşanmıştı. Son patlamadan önceki haftalarda da fabrikada iki işçi ayrı iş cinayetlerinde yaşamını yitirmişti.

HABAŞ'ın Aliağa'daki fabrika ve liman tesislerinde geçmiş yıllarda da patlama, sıvı çelik dökülmesi, yüksekten düşme ve toplu zehirlenme gibi olaylarda çok sayıda işçi hayatını kaybetmişti.

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