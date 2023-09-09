Güne soL'dan bakın: 9 Eylül Cumartesi

İTÜ’nün merceğinden Türkiye’yi görmek: Şirket devlet, şirket üniversite

Zam üstüne zam, öğrenci ve işçi haklarına saldırı üzerine saldırı. Teknik Üniversiteliler her gün başka bir duyum veya haberle uyanıyor. Bu gelişmelerin bir geçmişi olduğu gibi bir doğrultusu da var.

50 yıl sonra: Almanya’daki 'Türk Grevi' ve genç lideri Baha Targün

Ünlü “Türk Grevi”ni ve o kendiliğinden iş bırakma eyleminin başını çeken Baha Targün’ü, kendisiyle bir dönem Federal Almanya’da birlikte çalışmış gazeteci-yazar Ali Rıza Özkan ile konuştuk.

Sputnik grevi sürüyor: 'Bu mücadele en büyük apoletim olacak'

Sputnik'te greve çıkan gazeteciler mücadelelerine devam ediyor. soL'a konuşan gazeteciler, mücadelelerinde haklı ve kararlı olduklarını vurguluyor.

Bizimdir demeye korkmadan: Yılmaz Güney

Bugün ölümünün 39'uncu yıldönümü olan Yılmaz Güney’in sinemasında ve mücadelesinde dert edindiği problemler katlanarak artıyorsa, mirasını hatırlamaya ihtiyaç var demektir.

Hatay'da depremde en ağır hasarı alan ilçelerdeki öğretmenlere en düşük hizmet puanı!

Hatay'da depremde en fazla yıkımın yaşandığı Antakya ve Defne ilçelerinde görev alan öğretmenlere 14, daha az yıkımın olduğu ilçelerdeki öğretmenlere 36 hizmet puanı verilmesi tepkilere yol açtı.

Fas'taki depremde ölü sayısı 1000'i aştı

Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1037'ye, yaralı sayısıysa 721'e yükseldi.

G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı

Hindistan'da düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Cezaevinden izinli çıkan gazeteci Pehlivan'dan ilk mesaj

Cezaevinden izinli olarak çıkan gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

'Ayhan Bora Kaplan' operasyonu genişledi: Gözaltı sayısı 25'e ulaştı

Ayhan Bora Kaplan'ın çetesinde yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 25'e yükseldi.