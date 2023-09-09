Hatay'da depremde en ağır hasarı alan ilçelerdeki öğretmenlere en düşük hizmet puanı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Hatay'ın ilçelerinde görev yapan öğretmenlere hizmet puanlarındaki adil olmayan düzenlemeyi düzeltmesi talep edildi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) yıkımın en fazla olduğu Antakya ve Defne ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet puanının en az olmasının adil olmadığını belirterek bakanlıktan düzenleme yapmasını istedi.

Sendikanın bakanlığa yazdığı yazıda "Depremin en ağır yıkıma uğrattığı Antakya ve Defne ilçeleri hâlâ 1. ve 2. hizmet alanı olarak değerlendirilmiş, burada olumsuz koşullarda çalışan öğretmenlere 14 ve 16 hizmet puanı verilmiştir. Yıkımın az olduğu, günlük yaşamın sürdürüldüğü ilçelerde çalışan öğretmenlere 36 puan verilmiştir" denildi.

Hizmetin zorluğuna göre planlama yapılması gerekirken bunun adil olmayan bir uygulamaya dönüştüğüne işaret eden sendika "Antakya ve Defne virane bir haldeyken burada çalışan öğretmenlere 14 puan vermek kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.

Asbest, çöp, barınma, yemek ve içecek suya kadar birçok sorunun olduğu bu ilçelerde çalışmak bir yana insani bir yaşam sürdürmenin bile zor olduğu vurgulanan yazıda MEB'den bu durumun düzeltilmesi ve Hatay'ın tüm ilçelerinin 6. hizmet alanı içine alınması talep edildi.