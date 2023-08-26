TÖB-SEN'den Hatay'da eylem: 'İnsanca bir yaşam istiyoruz'

Dün Hatay'da TÖB-SEN' in çağrısı ve Türkiye Komünist Partisi'nin katılımıyla Defne İlçesi'nin Uğur Mumcu Bulvarı'nda insanca bir yaşam talebi için halk bir araya geldi.

Sık sık "Boyun eğme Defne'ye sahip çık", "Yasta değil isyandayız" sloganlarını atarak sevgi parkına yürüyen yurttaşlar yürüyüşün ardından bir basın açıklamasında bulundu. Açıklamayı TÖB-SEN adına Deniz Ezer okudu. Açıklamada Hatay'daki eğitim, sağlık ve ulaşım gibi sorunlara değinen Deniz Ezer, büyükşehir belediyesi, Defne belediyesi ve Hatay milletvekillerinin bu sorunlara dair herhangi bir adım atmadığını dile getirdi.

Açıklamada Hatay'da yaşanan sorunların devam ettiğini söyleyen Ezer özellikle işsizlik, temiz gıdaya erişim, su ihtiyacı ve işsizlik sorununa dikkat çekti.

Ezer yaptığı konuşmada "Biz de artık yeter diyoruz! Artık yeter diyoruz çünkü bir felaket yaşamış olan bizlere bu zulmü reva görenlere karşı elbet sesimiz çıkmalıdır. Her sıkıldığında Hatay’a gelip demeç veren Bakanların ve siyasilerin alay edercesine Hatay'da hayat normale dönüyor izlenimi vermeleri kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Hatay halkının özellikle sağlık hizmetlerine erişemediğini vurgulayan Ezer birçok hastanın basit tedavi ihtiyaçları için şehir dışına çıkmak zorunda kaldıklarından söz etti. Bunun için de ciddi maliyetler harcamak zorunda kalan Hatay halkının işsizlik sorununa dikkat çeken Ezer tarım arazilerine yapılmak istenen yapılaşmaya da dikkat çekti.

Hatay halkının Hatay'ı terk etmemesi gerektiğini söyleyen Ezer tüm halkı haklarını almak ve insanca bir yaşam için mücadeleye davet etti.