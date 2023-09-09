G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"- (Rusya-Ukrayna savaşı) Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez.

- Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

- Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

- G20 Maliye bakanları ve Merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek.

- G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.

- Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz.

- Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız.

- Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz."