G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı

Hindistan'da düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Haber Merkezi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"- (Rusya-Ukrayna savaşı) Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez.

- Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

- Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

- G20 Maliye bakanları ve Merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek.

- G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.

- Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz.

- Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız.

- Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz."

Haber

G20 Liderler Zirvesi başladı